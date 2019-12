Negocian tope del 50% en la suba del Inmobiliario para votar la ley Fiscal

Después de una larga jornada de negociaciones, el gobierno bonaerense y la oposición se encaminaban anoche a conseguir un acuerdo para sancionar en la Legislatura la Ley Impositiva de la Provincia, a partir de una cláusula por la cual se pondría un tope de 50 por ciento a los aumentos previstos en el Inmobiliario Urbano y Rural.

Los términos del acuerdo, que también contemplarían modificaciones en el esquema de subas de Ingresos Brutos, fueron centro de conversaciones formales e informales durante todo el día entre la Gobernación y los despachos de la Legislatura. De las negociaciones también formaron parte las entidades del campo bonaerense, uno de los sectores más críticos con el proyecto de Kicillof, que contenía subas de hasta el 75 por ciento en el Inmobiliario Rural para los propietarios de campos de más de 2 mil hectáreas.

“No me parece un aumento brutal, no veo el impuestazo. Me parece que están tratando de instalarlo. En el Inmobiliario Rural, el aumento del 75% solo le caerá a unos 300 productores”

Carlos Bianco

Jefe de Gabinete

La pulseada obligó a cancelar los planes originales del Gobierno y el oficialismo, que buscaban que la norma sea tratada ayer por las dos cámaras, tal como ocurrió la semana pasada con las emergencias. Nuevamente, Juntos por el Cambio hizo valer el número y la mayoría en el Senado y forzó una negociación para modificar varios aspectos de la ley.

“Así como está no se va aprobar. No queremos poner palos en la rueda, pero vamos a defender los intereses de los bonaerenses”

Roberto Costa

Senador Cambiemos

El proyecto, que Kicillof elaboró con el ministro de Economía Pablo López y el titular de ARBA Cristian Girard, contenía un promedio de aumentos de impuestos del 54 por ciento, es decir, el monto proyectado de inflación. En búsqueda, según se explicó, de más progresividad en el esquema fiscal, se incluyeron aumentos segmentados en el impuesto Inmobiliario tanto Rural como Urbano. La propuesta del gobierno provincial contemplaba subas progresivas que llegaban hasta el 75 por ciento para las propiedades de mayor valor. Además, se proponía aumentar alícuotas de Ingresos Brutos para varias actividades.

TIRA Y AFLOJE

En un intento de conseguir la sanción de la última de las leyes de peso de este primer tramo de gestión, Kicillof dio a conocer el proyecto el martes 24, en la víspera de Navidad, con la idea de que la Legislatura lo trate en un doble jornada de sesiones que estaba prevista para ayer. Pero de la misma forma que ocurrió con el paquete de emergencias que se sancionó la semana pasada, debió abrir una negociación con la oposición y aceptar modificaciones en la redacción original.

“Los grandes medios claramente tratan de generar una sensación de indignación por parte de los contribuyentes. Hay mala intención, porque la ley impositiva se debate todos los años, no es una cosa caprichosa de Kicillof”,

Augusto Costa

Ministro de Producción

Ayer, en medio de las repercusiones por el aumento de hasta el 75 por ciento en el Inmobiliario, desde el gobierno bonaerense salieron en tándem a defender el proyecto, negando que se trate de un “impuestazo” y subrayando el carácter progresivo. “No me parece un aumento brutal. Están tratando de instalarlo”, dijo el Jefe de Gabinete Carlos Bianco.

Para el mediodía, estaba claro que la oposición no iba a aceptar tratar el proyecto tal como había sido girado y en los tiempos previstos por el Ejecutivo. “Nos piden que bajemos a tratar una ley que entró formalmente a las 11 de la mañana del día de la sesión y que tiene 150 páginas con muchísimas cuestiones técnicas. Es imposible que sesionemos hoy”, advirtió un senador de Juntos por el Cambio.

Para mantener abierta la posibilidad de un acuerdo de última hora, en el Senado se pidió una prórroga que tenia como límite la medianoche. Y en un intento de acercar posiciones, el Jefe de Gabinete Bianco, el ministro López y Girard cruzaron al Senado para mantener una reunión con legisladores de todos los bloques, de la que también participó la vice Verónica Magario.

“Entendemos la necesidad del Ejecutivo de tener una Ley Impositiva, pero la inflación que viene no es de 55 puntos como sostienen ellos”

Juan Pablo Allan

Senador Cambiemos

La reunión comenzó a acercar posiciones, pero Cambiemos dejó claro que no aceptaría sesionar por la noche. Desde la oposición hicieron llegar la propuesta para que el Inmobiliario no tenga subas de más de 50 por ciento y acotar también los ajustes de Ingresos Brutos para varias actividades.

Si hay acuerdo, la ley podría ser tratada hoy, después de modificar la redacción, en las dos cámaras.