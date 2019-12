Golpes y tiros en un asalto comando que estremeció en el corazón de Gonnet

El domingo por la noche, minutos antes de las 21, el estruendo de cuatro disparos alteró la tranquilidad en 493 entre 19 y 20, Gonnet. También en varias cuadras a la redonda. Varios vecinos salieron de sus casas, con prudencia, a observar qué ocurría. La curiosidad les devolvió primero una calle vacía que, en pocos segundos, se pobló con un nutrido grupo de vecinos. Más tarde, llegaron móviles de la Policía y una ambulancia del SAME.

En un amplio y lujoso chalet de 493 entre 20 y 21, al menos cuatro delincuentes armados habían sembrado terror con un violento asalto, el segundo en un mes para la familia que habita la casa. En ambos casos, actuaron por un botín conformado solo con plata. Los pesquisas sospechan que se llevaron sumas grandes.

No obstante, en la investigación no consta la cantidad de dinero y las víctimas no aportaron el monto sustraído de ninguno de los dos episodios, se informó.

Los damnificados sostienen que se trató de una entrega vinculada al trabajo del propietario de la finca, dueño de una empresa de catering que tendría como clientes, entre otros, a organismos públicos de la Provincia y a firmas importantes. “Les dan de comer a unas 15 mil personas por día”, indicó un allegado.

En tanto, la Policía cree que se trata más bien de una banda especializada en entraderas y ataques tipo comando que podría estar operando no sólo en Gonnet, sino también en quintas de Abasto y en City Bell.

VIOLENCIA Y FUGA A LOS TIROS

Voceros de la investigación señalaron que el hecho sucedió cerca de las 20 del domingo. “Estaba anocheciendo, todavía había algo de luz”, corroboró Analía, una mujer que vive pegada al lugar.

Según la pesquisa, cuatro sujetos saltaron la pared divisoria de una propiedad lindera. Fueron hasta la puerta principal -reforzada para evitar ladrones- y la derribaron a golpes. En un instante redujeron a la dueña de casa -una mujer de unos 70 años- y se diseminaron por la edificación en busca del resto de los moradores.

Mientras tanto, Analía y su esposo escuchaban ladrar a sus perros de “forma extraña”. A los ladridos les siguieron los gritos: “¡Llamen a la policía, están acá, adentro!”, exclamaba una voz de mujer joven.

“Ahí nos dimos cuenta de lo que pasaba. Enseguida, alertamos al 911, pero tardaron varios minutos en llegar”, refirió Analía. Del otro lado de la medianera, los ladrones seguían activos y también los nietos de los propietarios, que lograron escapar de la escena saltando desde el primer piso.

Al verlos, uno de los asaltantes efectuó al menos cuatro disparos y dos de los proyectiles dieron en la pared de una casa frente a la del robo. Rengueando por la caída, llegaron hasta lo de un vecino y volvieron a comunicarse con la Policía.

No pasó mucho más hasta la salida de los delincuentes del chalet y se subieron al Chevrolet Onyx rojo en el que habían arribado. En la cuadra algunos frentistas se asomaban hasta la vereda para tomar conocimiento de lo que sucedía. Tras esa secuencia, llegó un patrullero de la comisaría de Gonnet.

A esa altura quedaban el terror, los agujeros en la pared y las vainas servidas.

Según una fuente vinculada con las víctimas, uno de los integrantes de la pareja que escapó reconoció a un intruso: había participado en el atraco de principios de noviembre junto a otros cómplices.

Una versión hacía mención ayer a que a la jubilada “le habían dado un culatazo”. La Policía descartó lesiones. “Estaba nerviosa, muy asustada y fue asistida por el SAME”, precisó la fuente consultada.

En ese contexto, un familiar reaccionó contra la Policía, con insultos y recriminaciones por la tardanza. Un portavoz oficial explicó que “estábamos en un operativo por el partido de Las Leonas en Santa Bárbara, a ocho cuadras del lugar. Apenas nos llegó el alerta acudimos”.