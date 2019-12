Quejas por las demoras para los certificados de discapacidad

Conseguir el Certificado Unico de Discapacidad (CUD) es una pesadilla para miles de familias que sufren demoras de varios meses. En el hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero, al parecer, una falla en el sistema de Internet provoca trastornos y genera la bronca de los vecinos que van a realizar el trámite a 520 y 173. En la cartera de salud bonaerense admitieron que hay demoras, pero aseguran que “el trámite se realiza porque no hay limitantes”.

Por ejemplo Rita Dominguez, quien tramita el CUD para su hija de 4 años, contó que “ya tengo la documentación, que se vence este mes; le hicieron la junta de revisión médica a la nena; y ahora sólo resta un trámite que se hace en forma digital, pero no se puede llevar a cabo porque hay problemas con el servicio desde hace varios meses. No hay buena señal, no tienen wi fi, o surge cualquier otro problema”.

La mujer indicó que “con el certificado mi hija accede a distintos servicios que presta la obra social que tenemos. Es una demora inadmisible. Para llegar a esta instancia, entre todos las dependencias que recorrí, se me fue prácticamente el año 2019”.

Dominguez dijo que “terminé en el hospital de Romero porque fue en el hospital que menos demora tenía para hacer el trámite, y desde hace poco tiempo incorporaron la posibilidad de hacer estas gestiones para los chicos, pero tengo miedo que termine venciéndose todas las gestiones anteriores que tuve que realizar”.

En el área de salud mental del ministerio de Salud de la Provincia indicaron que “en La Plata hay distintas opciones para hacer esta clase de trámites. Vamos a verificar qué ocurre en el hospital de Romero”.