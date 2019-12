Tevez: "Soy un agradecido a Riquelme, por todo"

Carlos Tevez, delantero y referente de Boca Juniors, elogió hoy a Juan Román Riquelme, al señalar que "soy un agradecido a Román por todo, porque él me ayudó a entender el mundo Boca".

"Yo le hice una crítica a Román en su momento, fue algo que yo sentía y tenía que decirlo. Pero soy un agradecido con quien es el máximo ídolo del club. Él me ayudó mucho a entender el mundo Boca", sostuvo el "Apache" en declaraciones a ESPN.

Tevez respondió así a los dichos de Riquelme, quien ayer señaló que "Carlitos es un ídolo de Boca y a los ídolos hay que cuidarlos. Puede dar mucho todavía y si ganamos la elecciones en el club el próximo domingo, el lunes lo invitaremos para conversar".

Riquelme, candidato a vocal por la lista Frente para la Recuperación de la Identidad Xeneize, que encabeza Jorge Ameal, será el encargado de conducir el departamento de fútbol de Boca, que incluye la elección del entrenador y de los refuerzos.

Tevez evitó pronunciarse al respecto y expresó: "No me meto en política y entonces no sería justo opinar. Me gusta pensar en la gente de Boca y en cómo hacerla feliz".

"SI me llama Román o (Nicolás) Burdisso -actual director deportivo del club- y me dicen que me tienen en cuenta, yo voy a estar. Si digo que 'quiero estar' es como que quiero imponer algo. Quiero seguir jugando y estar aunque sea de utilero. Y ojalá sea en Boca, porque me quiero retirar con esta camiseta", aseguró Tevez.

En cuanto a las frustraciones deportivas de los últimos años, el ex Juventus dijo que "lo de Madrid ya fue, no tengo enojo ni nada. Nunca me puse a contarle a mis hijos ni lo que gané ni lo que perdí. Yo perdí dos Champions, gané una Libertadores pero también perdí dos. Perdí muchísimo, pero eso no me cambia la aguja".

Finalmente, elogió al entrenador de River, Marcelo Gallardo, al destacar que "le dio humildad a su equipo, entendió a la gente de River y lo que querían sus hinchas. Eso es una gran ventaja y lo aplicó a sus jugadores. Hay que felicitarlo porque es un fenómeno como técnico, no hay duda de eso. Ya quedó en la historia de River", concluyó.