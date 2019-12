El futuro ministro de Salud dijo que restituirá el protocolo de aborto legal

Tras ser confirmado como ministro de Salud por Alberto Fernández, Ginés González García adelantó ayer que restituirá “rápidamente” el protocolo para el aborto no punible y no descartó declarar una emergencia sanitaria para los primeros cien días de gestión.

“Hay que hacer el protocolo rápidamente, que no es otra cosa que una guía de procedimiento para profesionales de la salud. El Gobierno hizo un mamarracho, un bochorno político que perjudica a las personas más débiles porque dio mucho miedo a los trabajadores de la salud para aplicar la ley”, dijo González García en referencia a la decisión de Mauricio Macri de derogar semanas atrás el protocolo de aborto no punible presentado por su ex secretario de Salud.

González García, quien ya fue ministro de Salud durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, comentó que “se creará la guía de procedimientos para que los trabajadores de la salud sepan cómo proceder, porque existen protocolos para casi todas las patologías y mucho más para que cumplan con la ley, así que eso será prioritario”.

Basado en lo que establecen el Código Penal y un fallo de la Corte denominad FAL, el protocolo es una guía de actuación que les informa a los médicos que para que una mujer puede solicitar una interrupción legal de su embarazo basta que firme una declaración jurada donde asegure que su pedido está comprendido por las causales previstas por la ley. Esto es: que la gestación es producto de una violación o bien que pone en riesgo su vida o su salud.

El documento que quiere restituir el futuro ministro establece también que entre el pedido de la mujer y la intervención médica no pueden pasar más de diez días y que la solicitud no puede ser rechazada por ninguna institución de salud, pública o privada, porque la objeción de conciencia es individual y en ningún caso puede ser institucional.

“La decisión de la persona (de interrumpir un embarazo) es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas”, establecía el protocolo derogado recientemente por Macri, que se basaba por cierto en una guía técnica impulsada hace una década por el propio Ginés González García.

EMERGENCIA

Además de adelantar la restitución del protocolo, el futuro ministro se manifestó a favor de que “se apliquen las leyes vigentes” en relación a la “salud sexual y procreación responsable, insumos para evitar embarazos no deseados y educación sexual”.

Respecto a la situación del área que recibirá del gobierno de Cambiemos, González García manifestó su intención de “devolverle al gobierno un ministerio y a la nación una política sanitaria”, aunque reconoció que hoy existen “muchas dificultades de financiamiento y prestaciones como vacunas”.

En ese sentido no descartó declarar una emergencia sanitaria para los primeros cien días de gestión que, entre otras cosas, “permite compras más rápidas para (cubrir) las necesidades”.

Consultado sobre el uso del cannabis medicinal, González García destacó que “la reglamentación actual no cumple con la ley al limitar un uso que tiene que ser permitido. Hay que romper con un mercado negro absoluto. Por eso vamos a trabajar en la reglamentación de la ley para mejorarla y para que amplíe las patologías en los que se legaliza su uso”, destacó.

“Argentina es un país muy desigual y en materia de salud las desigualdades son inmorales”, sostuvo el futuro ministro de Salud de la Nación.

Ginés González García - Confirmado ministro de Salud del nuevo gobierno