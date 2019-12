Milito: "En un partido parejo, el equipo hizo méritos para ganar"

Gabriel Milito analizó el empate 1 a 1 del Pincha contra Argentinos en La Paternal y destacó que si bien fue un partido parejo, el León mereció un poco más por las claras ocasiones que tuvo.

"Fue muy parejo, pero las mas claras fueron nuestras, el equipo hizo méritos para empatar y para ganarlo después. En el desarrollo fue muy parejo pero el equipo contó con situaciones muy claras", señaló el DT.

Asimismo agregó que "el equipo jugó muy bien ante un rival muy difícil y muy bien entrenado".

Respecto a la falla en el gol (penal contra Hauche), no dramatizó: "En los goles siempre hay errores pero pasa en todos los equipos, es cierto que tenemos que controlar esos detalles porque previamente lo habíamos hablado. Era un partido parejo y dio bronca irse al descanso con un gol al minuto 46 y eso aumenta aún más la bronca".

Más adelante manifestó que "rescato la fortaleza para buscar el empate y no nos conformábamos con empatar. Creo que si duraba un poco más hubiésemos tenido alguna otra más para concretar. Me deja muy tranquilo el rendimiento por un lado y por otro,obviamente queríamos ganar porque finalizábamos a tres puntos del puntero. Estuvimos muy cerca".

Respecto a lo que viene, el DT aseguró que "podemos estar a la altura de cualquier rival y que finalmente funcionamos bien. Cerramos un año subiendo escalones y eso nos da tranquilidad respecto al futuro".

Por último, dedicó un párrafo para el debutante David Ayala: "Cuando lo vi jugar a Ayala me llamó la atención la diferencia que marcaba en su categoría. Me impresionó mucho como hacía tiempo no me pasaba ver como marcaba tanta diferencia con sus compañeros de categoría Hoy le tocó el debut porque creo mucho en sus condiciones y sabía que lo iba a hacer muy bien a pesar de su juventud y de jugar contra el puntero".