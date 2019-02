El agua sale sucia en dos barrios y los vecinos están que arden

En Villa Castells y en 2 y 59 denuncian que este servicio esencial es deficiente

Desde distintas zonas de la Ciudad denunciaron las fallas en el servicio de agua potable. Más allá de la baja presión padecida casi a diario en distintos barrios platenses, según los mensajes de los lectores de EL DIA, muchas veces también se encuentran con que el agua de las canillas sale de color marrón.

Uno de los reclamos que llegó hoy a esta redacción es de Villa Castells. Noemy Carvajal dijo estar "indignada" por el servicio que brinda Absa en la zona que reside. "Nos cobran una fortuna y el agua sale marrón", se quejó la lectora, quien además envió un video llenando un bidón con el líquido oscuro. "Si no pagas a tiempo te intiman. Y ellos no cumplen con las normas de seguridad del agua. Uno paga y ellos no hacen nada para darte un servicio digno, como las personas se merecen", sostuvo.

Por otro lado, Carvajal manifestó que "Esa agua ni siquiera sirve para lavar la ropa porque está sucia. Quiero que vean el servicio que brindan porque cuando vas a hablar a las oficinas se te ríen en la cara los empleados". Otra vecina de la zona envió una foto y manifestó: "El filtro del purificador lo cambié ayer a la tarde", con la imagen del mismo oscurecido por líquido oscuro. Silvia Gómez, también del barrio, envió una imagen de un vaso con el agua turbia: "Así sale el agua. ¿tienen que ver las obras del acueducto?.

Desde el centro platense también llegaron reclamos a EL DIA. Tal es la situación que se vive en 2 y 59, donde Rodrigo Canclini filmó cómo de su canilla el agua parece chocolate. Y asegura que hace dos años que padecen esta situación. "No podemos vivir así", dijo el vecino, cargado de bronca.

Estas situaciones se dan en un marco en donde las pérdidas de agua callejeras están al tope de los reclamos vecinales. Desde distintos puntos de la Ciudad, todos los días hay reclamos por caños rotos que forman lagunas en los espacios públicos. Al mismo tiempo que la baja presión de agua es otro de los puntos más calientes a la hora de las quejas. Y la falta de respuestas y soluciones es lo que genera más a los vecinos.