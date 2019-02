Sin piedad: desvalijaron una casa humilde en 13 y 90

Entraron por una ventana de una habitación. Vive una mujer con sus hijos

Una mujer de Villa Elvira sufrió en las últimas horas un robo en casa. Según relató Jimena - la víctima - a este medio, quienes cometieron el hecho actuaron bajo la modalidad "escruche".

"Entraron por la ventana de unas pieza y se llevaron un televisor, ropa de los chicos, revolvieron todo".

La joven agregó que cuando llegó a su casa y vio la ventana rota, llamó al 911 por "temor a que aún estén en la casa".

"Ya me han robado varias y trabajando me repuse. Me volvió a pasar lo mismo y no tengo fuerzas para volver a empezar de nuevo".