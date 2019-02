Era el comisario, lo echaron y ahora lo acusan de volver a Olmos para robar

Fernando Quintana fue denunciado por Asuntos Internos por un asalto a una panadería, a 11 días de haber dejado la comisaría

Durante un buen tiempo, fue el comisario de la localidad de Olmos. Hablaba a diario con sus referentes institucionales y comerciantes, entre los que estaba el propietario de la panadería situada en 44 entre 196 y 197. Sin embargo, debió dejar el cargo por una denuncia por apremios en un operativo antidroga en el distrito de Florencio Varela. Según la presentación que realizó la Auditoría General de Asuntos Internos, 11 días después de dejar su cargo Fernando Quintana volvió a visitar al panadero, pero para asaltarlo. Así, lo separó de sus actividades y lo denunció ante la fiscalía que investigó ese asalto ocurrido el pasado 25 de enero.

La presentación se basó en un informe elaborado con un elemento central, según informaron a este diario fuentes policiales y del Ministerio de Seguridad: las imágenes tomadas por la cámara de seguridad del comercio durante aquella madrugada.

Este diario habló ayer con el policía denunciado, quien rechazó de plano haber cometido ese delito. A la vez, sostuvo, contra el dictamen de Asuntos Internos, que en esas imágenes aparece otra persona. “Es una locura lo que me están haciendo. Ese que se ve ahí es un hombre mucho más alto que yo. También tiene un aspecto de mayor edad, como de 50 años y yo tengo 41”, dijo.

El efectivo también sumó al análisis de la comparación que el ladrón “tiene la piel más clara y un lunar en la cabeza que yo no tengo”. El episodio en cuestión ocurrió a las 5.30 de la mañana del 25 de enero. Un hombre con uniforme de la Policía entra a la panadería, pide un papel con el que se seca las manos, sale y vuelve a entrar junto a otro presunto efectivo. En instantes saca el arma y apunta al comerciante y la empleada. Luego, exige dinero y revuelve detrás de un exhibidor de panificados.

La secuencia fue analizada por peritos de Asuntos Internos y con el informe, se presentó la denuncia ante la fiscal Betina Lacki (UFI N° 2).

El comerciante contó entonces a este diario que el ladrón llegó a martillar, pero no hubo disparo y le dijo “dame la plata hijo de puta”. Según Quintana, “hoy -por ayer- el propio dueño de la panadería me llamó para contarme que circulaba esta denuncia. Yo lo fui a ver después del robo y él me dijo que no me vinculó.