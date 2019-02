Amnesia, miedo y polémicas en un juicio clave contra la corrupción policial en la Ciudad

Varios testigos dieron versiones distintas a las de la investigación. El Tribunal rechazó que hablen a sala vacía, sin los acusados

| Publicado en Edición Impresa

Comerciantes que parecen haber olvidado los detalles que dieron antes sobre un sistema de coimas a jefes policiales, efectivos con alguna clase de amnesia temporal sobre su rol como recaudadores de ese dinero sucio para sus jefes o con una repentina declaración de honestidad intelectual acerca de la endeblez de las fuentes de donde sacaron datos jugosos sobre un esquema basal para el avance de los estudios y nuevas investigaciones sobre la corrupción policial.

Las escenas se dieron en una secuencia que cargó de interrogantes al proceso, tras dos semanas en las que desfilaron por la sala de audiencias una veintena de testigos. La situación no sorprende a una fuente del juicio consultada por el diario: “Sabemos que los juicios sobre corrupción son difíciles y aquellos que involucran a policías aún más porque se presenta con mucha intensidad el miedo a hablar”, dijo.

Como prueba, recordó que en el inicio de la semana un testigo prácticamente negó un dato clave cuando habló ante el tribunal: que un sobre, de los que llevaban la plata sucia de las coimas, estaba dirigido a un jefe un escalón más alto que los ahora sentados en el banquillo. La fiscal Victoria Huergo, que lo había propuesto como testigo, terminó pidiendo su detención por falso testimonio.

El tribunal rechazó la idea. En esa “emergencia” al testigo -efectivo policial-, lo asistió un abogado que estaba cerca, ya que defiende a varios de los acusados.

Al ex titular de la Departamental La Plata y varios ex comisarios acusados en este juicio los defienden varios abogados. Se sientan junto a los policías, Oscar Salas, Cristian Romano, Daniel Mazzochini y Luis María Giordano. En tanto, la defensora oficial Victoria Palomino asiste la mujer policía María de los Ángeles Ramírez, acusada por encubrimiento (era secretaria de Camerini).

Los fiscales de Juicio, Huergo y Javier Berlinghieri, pidieron en varias ocasiones que la sala sea desalojada y que los imputados sean llevados a un sector contiguo. Pero los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata, a cargo del debate, Andrés Vilati y Ernesto Domenech; con la disidencia del juez Santiago Paolini, dispusieron que la declaración sea ante el público y con los imputados presentes.

“Ese testigo declaró el mismo día que citaron al jefe a quien él apuntaba en su declaración y esperaron sentados, solos, en la misma sala”, contó la fuente. Quizás sea un capítulo más de un proceso lleno de datos inquietantes o un mito: en la etapa de instrucción “había un chat de policías en el que aparecían las declaraciones de testigos de identidad reservada”, le dijo a este diario un funcionario judicial.

La causa de los “sobres” comenzó con una denuncia anónima de febrero de 2016. Al mes siguiente, en un procedimiento se hallaron en la Jefatura Departamental La Plata, 36 sobres con un total de 157 mil pesos. Todos tenían nombres escritos con lapicera, en lo que se interpretó como la prueba del circuito de drenaje del dinero de coimas extraídas al sector comercial.

Además de Camerini, están acusados (llegaron detenidos al proceso) su segundo, Rodolfo Carballo; y el ex secretario, Walter Skaramowsky; el ex jefe de calle, Ariel Huck; el ex jefe de la Segunda; Sebastián Velázquez; el de la Tercera, Sebastián Cuenca; el de Villa Elisa, Raúl Frare; y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz. Llegaron libres, el ex titular de la cuarta, Juan Retamozzo y Ramírez.