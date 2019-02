Tarot en clave siglo XXI

Se supone que promete anticiparnos el porvenir, pero la nueva mirada sobre este lenguaje simbólico discute con ese imaginario y replantea las creencias sobre destino, libertad y predicción

SOLEDAD ZENGOTITA

El Tarot se asocia a la predicción y la reacción que provoca suele ser tajante: “creo” o “no creo”. Sin embargo este lenguaje simbólico no es una creencia, es un mazo de cartas. Lo que sí es una creencia es suponer que se puede adivinar el futuro utilizando el Tarot y entonces se problematiza el concepto de destino que se encuentra detrás de ese supuesto. Si creemos que las cartas pueden decirnos lo que va a suceder, es porque inconscientemente creemos que el destino ya está escrito y sólo se trata de descubrirlo.

La necesidad de saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro viene del miedo a la muerte. Para el ser humano, la muerte no sólo es dolorosa, sino que no tiene explicación. “Morir es haber nacido” escribió Borges. Paradójicamente, es la única certeza que tenemos sobre el destino. Parece que todo no se puede, que hay un límite, pero tenemos una gran dificultad para aceptarlo. Según el psicoanálisis, lo que colocamos entre nosotros y la muerte, es el deseo (de vivir).

Si lo pensamos bien, hasta la ciencia, que se ha instalado como el único conocimiento verdadero, busca la predicción. Se ocupa de estudiar las leyes de la naturaleza, para predecir cómo funcionarán las cosas y evitar sucesos indeseables. En última instancia, para prevenir la muerte. El ingeniero anticipa que cierto tipo de suelo se moverá de cierta manera y construye el edificio con los materiales adecuados para evitar su caída.

Pero, ¿dónde queda nuestra libertad si ya todo está escrito de antemano? El ser humano ha librado violentas revoluciones afirmando la certeza de su libre albedrío. Ha socavado las bases de sus sistemas políticos, sociales y culturales en pos de que la autodeterminación sea una realidad. Y el Tarot no puede quedarse atrás. Como todo saber, necesita cuestionarse a sí mismo. Su primera pregunta ha de ser sobre la relación entre destino y libertad. Ahora bien, si somos libres y el destino no está escrito, ¿qué es y para qué sirve el Tarot?

Joseph Campbell fue un especialista en mitología que propuso el concepto de monomito: la idea de que detrás de todas las historias mitológicas, se encuentra el mismo relato, una metáfora del viaje de la vida. Lo llamó “El Viaje del Héroe”, un proceso psíquico cuyo propósito es liberarnos del miedo a la muerte y vivir realmente libres, sin temer el futuro ni lamentar el pasado.

Desde esta perspectiva, el Tarot es un relato mítico a través del cual el ser humano se cuenta a sí mismo este viaje, en el que el héroe se lanza a la aventura de vivir, atravesando y superando obstáculos que lo conducen a su propia libertad. La ultima carta de este viaje, llamada “El Mundo” es una representación gráfica de la liberación, en la que una bailarina desnuda danza al ritmo de su propia melodía. “El Loco”, otra figura crucial del Tarot, muestra la locura de vivir con desapego, una idea profundamente meditada por el budismo, cuya búsqueda también se orienta hacia la libertad.

El relato del Tarot funciona como espejo de nuestro proceso de vida, como una instancia de meditación que nos ayuda a reflexionar sobre los caminos que transitamos en la aventura de vivir.

Una buena consulta con Tarot nos llevará a observarnos desde un punto de vista diferente y a cuestionar el significado de nuestras experiencias. En última instancia, las cartas son símbolos que nos dan indicios sobre el sentido profundo que tienen nuestras vivencias.

El verdadero aporte que el Tarot puede traernos no es entonces la predicción de acontecimientos, sino la comprensión de los mismos bajo una nueva perspectiva. De esa forma, en vez de posicionarnos pasivamente ante la vida, esperando que suceda lo que el Tarot ha augurado, nos ubicamos como operadores libres de nuestro propio destino.

En última instancia, si somos capaces de resignificar nuestras experiencias, nos posicionamos con mayor fortaleza para abordar el futuro que nos aguarda. Y aunque esto nos puede generar menos entusiasmo que la idea de saber de antemano lo que ocurrirá, nos ayuda a hacernos más responsables de lo que vivimos y cultiva el desarrollo de nuestra libertad.