VIDEO.- Un nenito de 8 años intentó robar una joyería con un arma de juguete

El episodio se registró en un local céntrico de esa ciudad bonaerense. El empleado redujo al menor y lo retiró del comercio. Dijo que sufrió amenazas por parte de los familiares del niño

Un niño de 8 años intentó robar pistola en mano una joyería de la localidad bonaerense de Moreno.

El episodio, que quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del comercio, sucedió en un local ubicado en pleno centro de esa ciudad.

En las imágenes se observa cómo el menor con un arma - después se supo que era de juguete - intenta amedrentar al dueño colocando la pistola sobre el mostrador.

El hombre, lejos de hacer lo que el niño le pide, lo toma del cuello y lo acompaña hasta el ingreso del negocio.

Nicolás, el dueño de la joyería, relató: "no presté atención, pensé que iba a pedir plata. Me hizo preguntas raras como si tenía oro y plata. Me esquivaba la mirada en todo momento y no entendía que le pasaba".

"Luego saca el arma y me dice dame todo, le grité y le dije que no, actué como si fuera mi hija y estaba jugando".

"Si a los 8 años entra a una joyería con un arma a los 14 no se qué puede hacer. En ese momento solo ves a un nenito con un arma que puede ser de verdad o de mentira pero te deja desconcertado".

El hombre explicó que actuó de esa manera para "que sienta que no estaba asustado y que se vaya rápido".