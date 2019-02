Antes de la mesa salarial, maestros y funcionarios analizaron las obras

| Publicado en Edición Impresa

El lunes se llevará a cabo una mesa salarial entre integrantes de los gremios docentes y del Gobierno provincial. Se abordarán cuestiones técnicas. No se trata de una paritaria general. No obstante, allí el Ejecutivo empezará a mostrar sus cartas en relación al pedido sindical: el recupero del poder adquisitivo 2018. Y es que los números que manejan ambas partes no son los mismos.

En ese contexto, el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, expresó en su cuenta de Twitter: “Finalmente el Gobierno convocó a la comisión técnica salarial. Esperamos que reconozcan la pérdida del poder adquisitivo de 2018 y que durante el 2019 se aplique la cláusula de actualización automática para no perder frente a la inflación”.

Lo segundo está garantizado. Fue la propuesta que se elevó en la reunión del miércoles 13 de este mes. Falta cerrar el año pasado.

Pero en el mientras tanto, unos y otros no se han quedado de brazos cruzados, ya que protagonizaron 7 mesas técnicas en las que abordaron -entre otras cuestiones- la delicada problemática de la infraestructura escolar, el espinoso tema de los comedores y la resolución de la cartera educativa que apunta a concentrar el trabajo docente en una sola institución.

Fuentes de Educación comentaron a este diario que de las siete mesas técnicas “cuatro se dedicaron exclusivamente a infraestructura escolar, por razones de público conocimiento”. Es, de hecho, un reclamo gremial que le pisa los talones al salarial.

“Ante todo se explicaron las tres vías para abordar la cuestión”, comentaron las fuentes, para especificar que “por un lado se trabaja con el Fondo Educativo que reciben los municipios, que en parte fue afectado por la ley de presupuesto provincial a obras escolares. Por otro lado, se firmaron convenios con los consejos escolares a fin de transferirles fondos de manera directa para las intervenciones pequeñas. Y por último está el tradicional canal de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) para obras de mayor envergadura”.

A los gremios se les entregó un listado de obras por distrito, mientras que los gremios, según pudo saberse, fueron a la reunión con su propia lista de reclamos. “A partir de allí se generó un ida y vuelta y se comenzó a avanzar en una agenda consensuada”, dijeron en la cartera educativa, donde se mostraron “muy satisfechos” por el trabajo realizado junto con los técnicos de las distintas organizaciones que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

Ahora viene la pelea salarial.