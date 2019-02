Una argentina sufrió un ACV en Tailandia y debe U$S 70 mil por gastos de internación

Aunque había contratado un seguro de viaje, éste sólo le cubrió una parte de los costos acumulados por su hospitalización

Tras sufrir un accidente cerebro vascular el 4 de enero pasado mientras se encontraba de vacaciones con su marido en Tailandia, Mercedes Albinatti, una jubilada porteña de 73 años tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y quedó internada en ese país con un cuadro delicado de salud. Si bien desde un primer momento su familia viene intentando gestionar un avión sanitario para trasladarla a Buenos Aires, no lo ha podido conseguir y mientras tanto los costos de internación acumulados le han generado ya una deuda de 70 mil dólares que asegura no poder cubrir.

La mujer, que vive en el barrio porteño de Nuñez junto su marido, Carlos Alberto Mariscotti, fue operada de urgencia en un hospital de Chiang Mei el mismo día que le ocurrió el ACV y, antes de su viaje había contratado un seguro médico, pero éste sólo cubría gastos de hasta 60.000 dólares.

Dos días después de la intervención “el médico dijo que si gestionaba un avión sanitario me daba el alta para que ella hiciera la recuperación en Buenos Aires. Entonces me comuniqué con la Embajada Argentina en Bangkok, a casi mil kilómetros de Chiang Mei: me dijeron que de ninguna manera pagarían un avión sanitario, que costaba como 200.000 dólares. Desde entonces debo haber llamado treinta veces a la embajada”, contó el marido ayer.

Mientras tanto, familiares de la mujer intentaron también hacer gestiones en Buenos Aires, pero “del Ministerio de Relaciones Exteriores los derivaron a realizar el pedido del avión sanitario al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De ahí los mandaron a ver a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley. En todos los casos la respuesta fue nula o negativa”, aseguró el hombre.

Mariscotti, también jubilado, explicó que el cirujano tailandés dijo que está en condiciones de darle el alta pero que necesita un “vuelo con asistencia médica” que, en una aerolínea comercial, cuesta cerca de 20.000 dólares ya que contempla los pasajes ida y vuelta del médico y la enfermera, más el cambio del de la paciente a primera clase ya que necesita espacio para los equipamientos de control.

Esta situación es distinta a la del reciente caso del tucumano Maximiliano Conca, quien días atrás sufrió un paro cardíaco estando de vacaciones en Chile, ya que éste no había contratado cobertura médica para su viaje.

Albinatti sí lo había hecho pero sólo cubría gastos por 60.000 dólares y la deuda por la totalidad de gastos médicos e internación asciende a los 130.000, hasta ahora, por lo que los familiares insisten en poder resolver la cuestión “cuanto antes” para evitar que se incrementen aún más.

“Oportunamente arreglé con el hospital una financiación de la deuda que tengo con ellos, pero para ser preciso, no tengo ni los 70 ni los 20.000 dólares”, señaló el hombre.

La Cancillería informó ayer que “la embajada en Tailandia (Bangkok) viene prestando asistencia consular al matrimonio” y que “logró gestionar descuentos con el hospital”, pero que el organismo consular no puede asumir los gastos de un avión sanitario para trasladar a la mujer de vuelta a nuestro país.