Disponen centros fijos de recepción para el aceite usado

Funcionarán en el Paseo del Bosque y en 49 y 21. Es para que los vecinos puedan llevar el que ya usaron en la cocina, que luego será procesado y convertido en biodiésel

Gabriela Deladino, del barrio La Cumbre. Llevó 40 litros y se ganó una entrada para el ex Beatle / G. Mainoldi

En el marco del Plan Bío del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y de la Ley Nacional N° 26.093 de Biocombustibles, la Municipalidad de La Plata dispuso dos sitios iniciales de recepción de aceite vegetal usado con el objetivo de que los vecinos puedan acercarlo y las empresas encargadas de su transporte, retirarlo de manera eficaz y organizada.

En ese sentido, como parte de la iniciativa bonaerense que pretende recuperar y reciclar el Aceite Vegetal Usado (AVU) para transformarlo en biodiésel y de la norma que obliga a mezclar el combustible que se comercializa al menos con un 5% de biodiésel, la Comuna estableció como sitios de recepción la Casa Ecológica de La Plata, ubicada en la calle Cuccolo del Paseo del Bosque, y la oficina de la Dirección de Tratamiento de Residuos municipal, sita en calle 49 y 21.

Al respecto, el Subsecretario de Gestión Ambiental local, Germán Larrán, detalló que “en conjunto con el OPDS, tomamos la decisión de establecer los dos primeros espacios de recepción, para que los vecinos puedan acercar el aceite, y coordinar con las empresas su recolección y traslado para ser procesado y utilizado finalmente como biodiésel”.

Cabe recordar que como parte de la iniciativa del organismo ambiental impulsada por el Municipio de La Plata “Bioenergizá tu Música”, el pasado sábado el público pudo acercar aceite vegetal usado al punto especialmente ubicado en el Paseo del Bosque y, a cambio, participar de un sorteo por entradas para los recitales de Paul McCartney o Ed Sheeran.

“En unas pocas horas acopiamos más de 350 litros de aceite usado, lo que habla de un interés por parte de los vecinos. Pretendemos incentivarlos y generar conciencia sobre lo importante que es el aceite que se desecha todos los días en nuestras casas y el gran aporte que significa para el cuidado del medio ambiente”, describió Larrán.

“Además de la cuestión ambiental -añadió- lo interesante de la iniciativa es que las empresas que recolectan el aceite donan parte del dinero obtenido de su comercialización directamente a entidades de bien público designadas por el Municipio”.

GANADORES EN LA PLATA

La idea de fomentar el reciclado de aceite vegetal a cambio de la posibilidad de participar de un sorteo de entradas para ver los shows de Paul McCartney y Ed Sheeran no sólo obtuvo el sábado pasado una interesante respuesta en La Plata; también terminó beneficiando a tres platenses con una marcada conciencia sobre el efecto contaminante que este desecho de la cocina puede llegar a producir si se lo arroja a la red cloacal.

Se trata de Verónica Tiraboschi, Alberto Murga y Gabriela Deladino, quienes ganaron dos entradas cada uno para asistir al show de McCartney (previsto para el próximo 23 de marzo en el Campo Argentino de Polo) a cambio de entregar entre 25 y 50 litros de aceite usado que, a falta de sistemas accesibles de recuperación, acopiaban en sus hogares desde hacía tiempo para no contaminar.

“Tenía 25 litros guardados en casa que no quería tirar al desagüe pero que tampoco sabía a dónde llevar. Cuando me enteré por el diario lo del sorteo, los llevé para entregarlos pensando más en sacármelos de encima que en la posibilidad de ganar”, cuenta Alberto Murga, de El Dique, quien planea asistir al recital del ex Beatle con su hija de 11 años de edad.

Una historia parecida llevó también a Gabriela Deladino, que es comerciante y vive en el barrio La Cumbre, a sumarse a la iniciativa. “Desde que el año pasado cerró la cooperativa a la que llevaba el aceite para que lo reciclaran venía acumulándolo en casa: tenía 40 litros que entregué sin imaginar que iba a ganar”, cuenta la mujer.

“Nunca lo tiramos en la cañerías”, dice también Verónica Tiraboschi, vecina del Estadio Único al explicar qué la motivó a participar del sorteo entregando en su caso 25 litros de aceite que acopiaba en su hogar a falta de un lugar mejor.

Además de servir parar la producción de biodiésel, el aceite vegetal que se desecha en las cocinas constituye un serio problema ambiental. Sin circuitos de recuperación accesibles para los vecinos, “miles de litros de aceite desechado en cocinas de hogares y restaurantes van año tras año a la red cloacal, y a través de ésta llegan a arroyos y ríos, donde forman una película que impide la incorporación de oxígeno, afectando el equilibrio ambiental. Además, su incorrecta disposición obstruye los sistemas de desagüe de la Ciudad”, aseguran los especialistas.

Vale destacar que la Ley Nacional de Biocombustibles establece que “todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diesel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado con la especie de biocombustible denominada “biodiésel” en un porcentaje del 5% como mínimo de este último”.