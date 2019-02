Paritaria docente: previo a la reunión, gremios piden una recomposición por lo perdido en 2018

Baradel admitió que la oferta para este año "es lo que reclamamos nosotros", pero pidió una mejora para recomponer la pérdida de poder adquisitivo

El secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), Roberto Baradel, aseguró hoy que para alcanzar un acuerdo con el Poder Ejecutivo, el gobierno de María Eugenia Vidal "debe reconocer la pérdida de poder adquisitivo de 2018 y garantizar escuelas seguras en la provincia".

"Son dos cuestiones que nos tuvieron en conflicto todo el año pasado. El gobierno tiene que poner un fin a este conflicto reconociendo las demandas justas, valederas y legítimas de los trabajadores", afirmó Baradel.

El Gobierno bonaerense y los gremios docentes de la provincia mantendrán esta tarde una reunión de mesa técnica-salarial en el ministerio de Economía bonaerense, en La Plata, con el objetivo de garantizar el inicio del ciclo lectivo el 6 de marzo.

Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo provincial se adelantó que no se propondrá una nueva oferta de aumento salarial sino que se analizará la composición del salario.

Al respecto, el dirigente gremial sostuvo que la oferta salarial formulada por la gestión de Vidal para 2019, "en términos generales es lo que reclamamos nosotros porque aceptan la cláusula de actualización automática por inflación".

No obstante, resaltó que "el acuerdo tiene que ser integral: si no aceptan revisar lo que se perdió en 2018, no hay acuerdo".

En la primera reunión paritaria del año, el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, ofreció a los gremios de maestros aumentar los salarios de los docentes por la inflación que marque el INDEC, con actualización automática mensual durante los primeros tres meses y luego de modo trimestral.

Los representantes del Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) rechazaron la propuesta y solicitaron una compensación por la pérdida de poder adquisitivo en 2018, por considerar que el año pasado recibieron un aumento del 32% frente a una inflación que fue del 47%.

Finalmente, Baradel aseguró que la "la provincia está incumpliendo con prácticamente el 90% de los convenios firmados con los municipios y consejos escolares relacionados a la infraestructura escolar".