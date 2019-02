El Dorados de Maradona volvió a perder y está último: "A llorar a un velorio", dijo Diego

Los Dorados de Sinaloa, al mando de Diego Maradona, perdieron anoche como locales ante el líder del Ascenso MX, Cimarrones de Sonora, por 1 a 0 y permanecen sin puntos en el último lugar de la clasificación.

El conjunto de la ciudad de Culiacán sufrió la tercera derrota consecutiva en la segunda división del fútbol azteca con un gol del mediocampista Salvador Reyes a los 14 minutos del período final.

Maradona dispuso en el equipo la titularidad de sus compatriotas Gaspar Servio, ex arquero de Banfield, y Fabián Bordagaray, delantero con pasado en Defensa y Justicia, San Lorenzo y River Plate, entre otros.

Además, en la parte final del encuentro, dispuso el ingreso del delantero Jorge Córdoba y el mediocampista Fernando Elizari.

Dorados perdió sus tres partidos en el torneo Clausura, por el que volverá a presentarse el viernes próximo cuando visite a Correcaminos. Cimarrones quedó como puntero del torneo con doce unidades, una por encima de Atlético San Luis.

"A llorar a un velorio"

"Tengo un equipo para pelear. No nos den por descartados, el año pasado decían que no íbamos a la Liguilla y fuimos a la Liguilla”, aseguró Diego Maradona y agregó: "Estamos conformes con la calidad de seres humanos que tenemos como jugadores. Me puedo ir tranquilo a mi casa porque sé que de esta salimos sin ninguna duda”.

“Vi muchos jugadores llorar. Acá no hay que llorar, hay que trabajar. A llorar, vayan a un velorio muchachos. Esto es fútbol. Se mete, y si tengo que hacer 100 metros, hago 110. Y ello nos va a llevar a lo que queremos", afirmó Maradona y adelantó: "Vamos a seguir intentando, respetando la pelota, no vamos a tirar pelotazos ni ir a pegarle a alguien. Nosotros vamos a jugar al fútbol. Esto continúa".

“Les voy a pedir que sean cautos y que no magnifiquen esto, sino le estamos haciendo mal al fútbol. Si un equipo que gana, mete 10 hombres en el área de ellos, me parece que el fútbol está bajando, no está mejorando", concluyó.