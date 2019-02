San Carlos buscará sumar de a tres para llegar a lo más alto

Desde las 17 enfrenta en el Genasio Sálice a Italiano, con un solo cambio en el once: Avalo Piedrabuena por Alexis Alegre

Entonado por la victoria conseguida hace una semana sobre Sportivo Barracas, de visitante, Villa San Carlos debutará esta tarde en Berisso con la gran oportunidad de alcanzar la cima de la tabla de posiciones, cuando a partir de las 17 reciba a Sportivo Italiano, en el marco de la vigésima primera fecha del torneo de Primera C. Con todo lo que ello implica para la entidad de Berisso, se espera un buen marco de público en el estadio por parte de la parcialidad villera.

El Celeste dejó una muy buena impresión en el primer partido de 2019. No sólo se mostró sólido en todas las líneas, sino que además, hilvanó una victoria importante que le permite pelear los puestos de privilegio.

Y esta tarde, ante Sportivo Italiano, que llega herido por la derrota ante Cañuelas, tiene la oportunidad de alcanzar la punta del campeonato, en caso de que sume los tres puntos y que Deportivo Armenio, el actual líder, pierda en Rosario ante Central Córdoba.

CON CHANCES MATEMÁTICAS DE ALCANZAR LO MÁS ALTO

Existen solo tres puntos de diferencia entre uno y otro equipo, por lo que una victoria del Celeste y un traspié del cuadro de Ingeniero Maschwitz, le permitirá convertirse en el líder de la competencia hasta que jueguen Dock Sud (el martes) y Midland (mañana), los dos actuales escoltas.

Pero yendo a lo futbolístico, San Carlos viene entonado después de ganarle a Sportivo Barracas. Se impuso sin objeciones y dejó una excelente impresión.

Para este compromiso, Miguel Angel Restelli meterá una sola variante en la formación titular. Emmanuel Avalo Piedrabuena ingresará en lugar de Alexis Alegre, que por un cuadro gripal se pierde el partido.

Además, Ignacio Oroná, con un problema en el gemelo derecho, será probado minutos antes del partido para saber si puede jugar desde el arranque. Todo indica que llegará en condiciones para formar parte del once titular. Si en la prueba no logra responder, el DT se verá obligado a meter otra modificación en el once inicial.

Por el lado de Italiano, perdió en la fecha pasada ante Cañuelas (2-1), el rendimiento no conformó al entrenador, Guillermo De Lucca, por lo que llegaría a Berisso con un par de variantes. Una de ellas será obligada, después de la expulsión de César Peralta.

EL RESTO DE LA FECHA DE LA PRIMERA “C” EN ESTA JORNADA DE DOMINGO

La 21º fecha continuará esta tarde a las 17 con estos partidos: Leandro Alem vs. Cañuelas; Central Córdoba vs. Deportivo Armenio; Ituzaingó vs. Argentino de Quilmes y Deportivo Merlo vs. General Lamadrid.

Lo cierto es que se trata de una oportunidad inmejorable para el villero, en el afán de llegar a lo más alto de la tabla y soñar con un regreso a la Primera B Metropolitana.