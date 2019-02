En barrio Hipódromo van por un récord de años de reclamo para que saquen un árbol

En diagonal 80 entre 38 y 39 una vecina asegura que las raíces le destruyeron la vereda y los pisos de la casa. Está “desesperada”

Una vecina de diagonal 80 y 38 lleva 14 años haciendo reclamos para que el Municipio le saque un árbol de la vereda porque las raíces avanzaron hacía la construcción y rompieron buena parte de los pisos de su casa. “En todo este tiempo hablé con funcionarios y empleados de la dirección de Espacios Verdes y todo quedó en promesas de que se haría algo; el árbol está destruyendo mi casa y lo único que tengo son reclamos acumulados”, denunció Emilia Cosentino, quien además teme que alguna rama del ejemplar se desplome y ocasione algún accidente entre los peatones.

Los “tentáculos” de madera primero avanzaron hacia la vereda de la propiedad ubicada en diagonal 80 N° 61, después hacia el garage hasta casi impedir la apertura del portón y siguieron hasta la sala donde ya es notoria la ondulación del piso .

Es que el ejemplar creció en tal magnitud que fue levantando las veredas, provocó la rotura de los caños de Absa y formó una “montaña” bajo los pisos de la cochera del inmueble, al punto que resulta imposible guardar un auto en ese lugar.

Las ramas también afectaron las ventanas de la planta alta de esa casa y hasta las aperturas de un edificio de cuatro pisos que está al lado.

“Al canasto de la basura también lo terminó despegando del suelo y lo peor es que una anciana se tropezó con las baldosas levantadas y se cayó; como consecuencia tuvo que ser asistida y trasladada a un hospital”, dijo la mujer que formuló incontables reclamos en la Municipalidad para encontrar algún tipo de respuesta.

“Las raíces rompieron los caños de Absa, ya no hay mas vereda y pese a que se autorizó la poda del árbol y de las raíces con el número 255-15, nunca vinieron”, se quejó la vecina que acumula números de reclamos como el 941846 y el 847383 y guarda otros que son de 2006 y los años que siguieron.

Según dijo, además de todas las complicaciones domésticas que tiene en la vivienda, no es menor la preocupación que le causan las inmensas ramas que, ante el menor viento, se agitan pesadamente. “Por la vereda de casa pasan alumnos del Santa Marta, del San Antonio, del San Vicente de Paul y en cualquier momento puede ocurrir un accidente”, sostuvo Emilia, quien mencionó que paradójicamente a la vuelta de su casa hubo extracción de árboles que al parecer nadie pidió.

Cosentino consignó además que en su desesperación por sacar el árbol solicitó un presupuesto pero la suma que le pidieron fue de 45 mil pesos, algo que le resulta difícil de reunir. En 2015 le habían pedido por igual tarea 3500 pesos, monto que también escapó a sus posibilidades.

“Ya no sé qué hacer ni a quién recurrir y si pasa algo me pregunto quién se va a hacer responsable; ya pedí que sacaran ese árbol de todas las maneras posible y lo que me queda es iniciar una demanda judicial”, concluyó la vecina.

En tanto, un vecino de 48 entre 1 y 2 también señaló que desde hace dos años tiene aprobada la extracción de un tilo que está en el número 308 porque rompió la vereda y los caños de las cloacas, pero hasta el momento el Municipio no lo hizo. “El árbol se va a caer, hay un expediente aprobado, el 1344832, pero seguimos esperando”, sostuvo Fabián Mijailoff, vecino de esa cuadra.