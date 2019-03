Sobres: la defensa de cuatro de los ex jefes policiales prendió el ventilador

Pidió la absolución de sus clientes. Planteó que el procedimiento que descubrió el caso es nulo, que “detrás está el gobierno bonaerense” y que “medios de comunicación” ayudaron para que “inocentes estén presos”

La defensa de cuatro ex jefes policiales de la Departamental La Plata, acusados y con pedidos de 9 años de prisión en la causa de los sobres con dinero hallados en esa dependencia, solicitó ayer la absolución de todos, planteó la nulidad del procedimiento que descubrió el caso; y acusó al “poder político” y a “los medios de comunicación” de haber impulsado que “inocentes estén en prisión”.

“Esta causa fue dictaminada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires”, disparó en su alegato el abogado Oscar Salas.

También criticó al ministerio público. “El alegato de la fiscalía es inconsistente y sin pruebas. No pudo probar los delitos”, precisó el letrado que asiste al ex jefe de la Departamental La Plata, comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck.

“La acusación y la causa, es política. Se trató de una campaña que solo tuvo el objetivo de desprestigiar a la policía bonaerense para atribuirse la lucha contra la mala policía con una campaña mediática a muy bajo costo”, dijo el abogado defensor en referencia a los 153.700 pesos que fueron hallados en 36 sobres, en la Jefatura Departamental de La Plata.

Salas desestimó también las declaraciones de varios de los testigos que concurrieron a las audiencias, “porque hablaron de temas generales de la policía pero nunca individualizaron a los supuestos efectivos que participaron de los delitos”.

De manera subsidiaria, “en el remotísimo caso -dijo el defensor- de que el Tribunal llegara a pronunciar un veredicto condenatorio, Dios quiera que no sea así, pido que se le aplique el mínimo previsto para los delitos que les imputan”, asociación ilícita y concusión.

Para ello valoró que sus asistidos no tienen antecedentes, “son personas inocentes y de bien”.

El juicio oral y público seguirá hoy a las 9 de la mañana en la sala de audiencias de los tribunales de 8 y 57, con el alegato de la defensora oficial María Victoria Palomino, patrocinante del ex comisario de Los Hornos Sebastián Cuenca.

El miércoles próximo, en tanto, alegará la defensa de los otros 4 ex comisarios también juzgados por esta causa: el ex jefe de la comisaría segunda, Sebastián Velázquez; el de Villa Elisa, Raúl Frare; el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz y el de la cuarta, Juan Retamozzo, quien llegó libre al juicio.

El Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata -integrado por los jueces Andrés Vitali, Santiago Paolini y Ernesto Domenech- dará lugar ese día a las réplicas que tuvieran que efectuar las partes sobre cuestiones de los alegatos.

Luego será el turno de los acusados para que hagan uso o no de la última oportunidad que tienen de decir algo antes de que el Tribunal pase a deliberar sobre la resolución final de este caso, que se conocería a mediados de este mes, dijeron fuentes judiciales.

Anteayer, en su alegato, la fiscalía de Juicio pidió nueve años de prisión para los cuatro ex jefes policiales que se desempeñaban en la departamental y ocho años para los ex comisarios que estaban a cargo de dependencias policiales.

En el alegato, a cargo de los fiscales María Victoria Huergo y Javier Berlinghieri, se dio por probado que en el período comprendido “al menos” entre diciembre de 2015 a marzo de 2016, “un grupo conformado al menos por nueve funcionarios policiales, conformaron e integraron en forma organizada una asociación ilícita con el propósito de cometer delitos en perjuicio de distintas personas del ámbito de dicha Jefatura”.

Además describieron “que se puso de manifiesto el mecanismo de funcionamiento de los distintos eslabones de la asociación, en la que el dinero recaudado en forma ilegítima, en virtud de la comisión de diversos ilícitos, por intermedio y con la participación de policías de diversas dependencias, era entregado finalmente a los integrantes de la Jefatura , en distintos montos, teniendo en cuenta para su distribución la jerarquía de cada uno, lo que sucedió de manera regular, al menos, durante el lapso antes señalado”.

“La asociación integrada, al menos, por el jefe departamental, impartiendo directivas y dirigiendo las acciones de los restantes coautores, función que era complementada por el segundo jefe, junto al titular de la oficina de operaciones y el secretario”, explicaron.

