La inflación seguirá alta este año, según Ecolatina

La inflación "seguirá elevada en todo 2019, y cederá a medida que los efectos de la crisis cambiaria de 2018 se diluya", según un análisis de Ecolatina, dado a conocer hoy, y que advirte que "uno de sus efectos adversos es la incertidumbre que genera en el curso futuro de los precios relativos".

Según la consultora la suba precios "acumularía alrededor de 16,5% en el primer semestre, según el REM que publica el Banco Central, y rondaría 14% en la segunda mitad del año. De esta forma, totalizaría 32% en el año, marcando una desaceleración significativa respecto a 2018 (casi 48%)".

Sobre el aumento de la inflación, explicó que obedece a una "demanda que permanece deprimida y contratos que continuan cerrados -sin posibilidad de actualizarse de manera inmediata-, el traslado a precios de los saltos del dólar de 2018 es progresivo".

Otro dato que observó es que "el primer bimestre se cerraron ciertas actualizaciones de paritarias, por cláusulas gatillo y recomposición de las negociaciones del 2018; y a esto se sumó el ajuste de tarifas de Servicios Públicos y el aumento cercano al 40% en el precio mayorista de la carne, con un efecto tanto en su precio minorista como en los de bienes sustitutos (pollo, cerdo, etc.)".

Ecolatina destacó en su informe que "uno de los efectos más adversos de la inflación es que genera incertidumbre sobre el futuro de los precios relativos, minando a la inversión ya que no se sabe qué bienes y servicios serán los más rentables en el futuro".

En ese contexto la consultora elaboró una canasta de productos comercializados en supermercados mayoristas y minorista que incluye alimentos, bebidas, productos de limpieza y higiene personal para seguir la evolución de los precios.

El resultado indicó que los precios en los supermercados "aumentaron por encima de los mayoristas hasta mediados del año pasado", pero desde junio del 2018, "motivado por los sucesivos saltos cambiarios, los segundos (mayoristas) elevaron significativamente su ritmo de aumentos; mientras que los supermercados, producto de la caída de las ventas, no pudieron trasladar estos incrementos con tanta facilidad al consumidor minorista".

El informe compara la diferencia de precios según ubicación geográfica, en ese sentido comprobó que el "precio promedio del producto es mayor en el norte que en el sur, aunque con unos pocos (verdes) sucede lo contrario", y precisó que "los bienes relevados son 2,8% más baratos en la zona sur de GBA respecto a la zona norte".

Sin embargo estas diferencias" no son iguales para todos los rubros y citó que los artículos de tocador y utensilios de limpieza son hasta 6,6% más baratos en comparación, las frutas y carnes son levemente más caras", lo cual significa que los productos de primera necesidad (frutas, verduras, carnes, bebidas no alcohólicas, lácteos, etc.) tienen una dispersión menor que bienes menos indispensables, como no comestibles, condimentos y dulces".

Destaca finalmente que en 2019, y aun sin mediar una nueva escalada cambiaria, la tendencia a la baja de la inflación se interrumpió: conforme al IPC Nacional que elabora el INDEC, la inflación pasó de 2,6% mensual en diciembre de 2018 a 2,9% en enero de este año, a la par que se ubicaría en torno a 3,2% en febrero según el REM que publica el BCRA (según los datos ya cerrados del IPC GBA Ecolatina, el resultado de febrero fue de 3,7% mensual).

Por último, señaló que aunque la inflación seguirá elevada en todo 2019, irá cediendo a medida que los efectos de la crisis cambiaria de 2018 se diluyan. “A modo de ejemplo, mientras que la suba precios acumularía alrededor de 16,5% en el primer semestre según el REM que publica el Banco Central, rondaría 14% en la segunda parte del año. De esta forma, totalizaría 32% en el año, marcando una desaceleración significativa respecto a 2018 (casi 48%)”, concluyó.