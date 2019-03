Con 500 agentes frente a las escuelas, buscarán aliviar el caos crónico de la doble fila

Estarán distribuidos de a cinco en los colegios más conflictivos para organizar el ascenso y descenso de los alumnos

Con la vuelta a clases se reedita un clásico trastorno vial que la Ciudad no ha podido -por ahora- resolver: el caos que se genera frente a los colegios en los horarios de entrada y salida de los alumnos. Ese laberinto cotidiano de autos estacionados en doble fila, gente cruzando la calle por cualquier lado, bocinazos irritantes y brotes de furia de algunos conductores se repite, desde hace años y sin solución de continuidad, frente a las escuelas platenses.

Por eso ahora la Comuna lanzará a las calles una suerte de “división especial” para tratar de evitar esa postal crónica. Según se anticipó, desde mañana, cuando tras los paros docentes las clases se retomen con normalidad, 500 agentes e inspectores de seguridad desarrollarán un operativo de control y seguridad vial en escuelas de la Ciudad.

Está previsto que el operativo se realice en las inmediaciones de diversas instituciones educativas, con el objetivo de evitar la doble fila y brindar seguridad a los alumnos y padres en los horarios de ingreso y egreso.

Será, de acuerdo a lo informado, a través de un accionar conjunto del que participarán la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano y la Policía Local.

Según informaron fuentes comunales, se diagramarán “corredores seguros” en alrededores a escuelas, lo que “garantizará espacios exclusivos” para el estacionamiento de transportes escolares y vehículos particulares de padres que lleven a sus hijos.

De esta manera, se dispondrán alrededor de cinco agentes por escuela que irán rotando de acuerdo a cada situación, quienes “garantizarán” la agilidad de los “corredores seguros”, evitando la congestión vehicular, según el plan comunal. Asimismo, se podrá controlar el ingreso y egreso de los alumnos a las diferentes instituciones, a través de acciones de prevención en materia de seguridad ciudadana.

Al respecto, el secretario local de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, valoró la voluntad permanente del municipio en “optimizar el tránsito con medidas concretas para que los vecinos puedan circular de manera más eficaz y segura”.

“Los ‘Corredores Seguros’ mejorarán el tránsito en horas pico, como así la convivencia vial de automovilistas y peatones. Para ello, se designaron equipos de inspectores que estarán exclusivamente abocados a controlar el tránsito en el ingreso y egreso de alumnos a los respectivos colegios”, indicó el funcionario.

No obstante, por ahora resta detallar en que colegios se desplegarán los operativos, cuyas primeras intervenciones ya generaron algunas quejas de quienes deben ir a retirar a sus chicos. Por caso, un padre de un colegio en cercanías de la Catedral se comunicó con EL DIA para denunciar que ya no se permite ninguna “tolerancia” a quienes se detienen en doble fila para ir a buscar a sus hijos. “Le pusieron multas a todos”, reprochó el hombre sobre lo que pasó un día de la última semana en ese colegio. “En el Centro es imposible estacionar y parando dos minutos en doble fila se solucionaba. Al menos yo no sé cómo voy a dejar a mi hijo, ya que salgo justo de mi trabajo para dejarlo sobre el cierre de la puerta. Tiene 4 años y no puede caminar solo”, lamentó.

En los últimos años se ha intentado de todo para aliviar el caos vehicular que se genera frente a los establecimientos educativos, como las salidas “escalonadas” o los espacios exclusivos para transportes escolares. Ningún antídoto, por ahora, funcionó del todo. Sin ir más lejos, en junio pasado la comuna anunció que avanzaba con una nueva estrategia, “importada”, si se quiere, de capital federal, donde la receta había tenido buenos resultados. En junio se comenzó a una método que, en síntesis, consiste en un programa de ingreso y egreso de los alumnos a los establecimientos con la ayuda de voluntarios que los hacen bajar y subir del auto de sus padres (que no salen del vehículo) en segundos. Pero, hasta ahora, nunca se terminó de aplicar.

