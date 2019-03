Jimena Barón y un mal momento: un hombre intentó golpearla en la calle

Así lo denunció a través de su relato en Twitter



Este domingo por la tarde, Jimena Barón cambió el tono jocoso usual de sus publicaciones para contar una fea situación que le tocó vivir en la vía pública. Según relató, un hombre la insultó y quiso pegarle.

El hecho ocurrió en una estación de servicio en el barrio de Palermo. "Un hombre, con 3 nenas hermosa en el auto y su mujer al lado, me insultó de arriba a abajo por que no vi que estaba en la fila para cargar nafta", comenzó.

Un hombre, con 3 nenas hermosa en el auto y su mujer al lado, me insultó de arriba a abajo por que no vi que estaba en la fila para cargar nafta, le pedí que no me insulte y se terminó bajando del auto para decirme barbaridades en la cara enfrente de su familia entera. — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) 10 de marzo de 2019

Y siguió: "Le pedí que no me insulte y se terminó bajando del auto para decirme barbaridades en la cara enfrente de su familia entera".

Indignada, la actriz detalló: "Sí, puso freno de mano y se bajó del auto como para cagarse a piñas. Me la aguante mientras miraba como las nenas a 5 cm me reconocían. Me ayudo la gente del ACA de Palermo".

Si, puso freno de mano y se bajó del auto como para cagarse a piñas. Me la aguante mientras miraba como las nenas a 5 cm me reconocían. Me ayudo la gente del ACA de Palermo. Sigo temblando. Así estamos. — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) 10 de marzo de 2019

"Sigo temblando. Así estamos", cerró su hilo de mensajes, que sus seguidores comentaron con cientos de muestras de apoyo.