“Cuando uno tiene compromiso y vocación hay que ir a lo difícil”, afirmó Vidal

La Gobernadora habló de las dificultades pero consideró que “está terminado el ciclo de la cadena nacional”

| Publicado en Edición Impresa

María Eugenia Vidal está de cara a un escenario electoral complejo. Si bien es una de las dirigentes nacionales que mejor imagen positiva cosecha, deberá compartir boleta con Mauricio Macri en el intento por conseguir su reelección. Pero el problema que desvela a Cambiemos es que el Presidente mide varios puntos menos que la mandataria en la Provincia y podría quitarle respaldo si la elección se termina nacionalizando.

Acaso refiriéndose a esa situación particular, Vidal dijo ayer que “cuando uno tiene compromiso y vocación hay que ir a lo difícil”. Fue durante un acto que se desarrolló en San Miguel del Monte, donde la Gobernadora bajó línea política y deslizó un mensaje optimista de cara a la cita electoral ante un auditorio integrado por los “Sin Tierra”, el grupo de dirigentes que busca desplazar en varias comunas tanto al PJ como al massismo.

La mandataria reconoció las dificultades por las que atraviesa la administración Macri al sostener que “este desafío fue más duro de lo que imaginamos”, pero al mismo tiempo cargó contra el kirchnerismo al que vinculó al pasado. “Hay un ciclo en la Argentina que se terminó: el de la cadena nacional, el de la puesta en escena de la oscuridad impune y el de las promesas incumplidas sin costo”, disparó.

“Siempre supe que el camino era difícil, que nada iba a ser fácil”, dijo Vidal y remarcó “somos un mismo equipo, superamos todos los desafíos y Cambiemos está fuerte porque estamos donde queremos estar y somos parte de este proyecto político que quiere cambiar la Argentina”.

Y abundó: “Somos una dirigencia distinta que se hace cargo del desafío, yo se lo que es tocar el timbre y que no te conozcan, empecé a recorrer la Provincia cuando no me conocía nadie. Y nunca me di por vencida porque siempre trabajo pensando en ganar, así que sé del esfuerzo y del desafío que ustedes tienen”.

Fue una de las partes más enfáticas de la arenga, frente al escenario complejo que pintan las encuestas para Cambiemos en territorio bonaerense.

Luego, Vidal salió a defender su gestión. “Hay 300 obras hidráulicas en la provincias, centenares de obras que durante años no se hicieron, obras que no se ven pero que hacen que la gente no pierda todo”, dijo, y contó que “elegimos no un gobierno para que lleve el colchón al día siguiente, sino el que hace la obra para que no se inunde mas”.

Para Vidal, “defender lo público no es una marcha o una bandera, son las cosas que estamos haciendo en cada distrito y tenemos para mostrar, porque en cada distrito tenemos algo para mostrar y dar la cara”

Al hacer una defensa del gobierno nacional, la mandataria se subió al discurso de Macri. “El mundo nos dice que este es el camino, pero el camino es difícil porque nos mintieron mucho tiempo”, sostuvo, y pidió a todos los dirigentes “dar la cara, sin negar nada y sabiendo que el camino es este”.

“Los punteros ya no están en los barrios, ahora está el Estado y las obras empiezan y terminan, ya tenemos 1800 que empezaron y terminaron. No hay complicidad ni impunidad en materia de corrupción, por eso es momento de ser equipo mas que nunca”, concluyó Vidal.

La Gobernadora estuvo rodeada, entre otros, de sus ministros de Desarrollo Social, Santiago López Medrano (que competirá por la intendencia de San Martín), y de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, además de la senadora Gladys González (que quiere competir por la intendencia de Avellaneda), el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro (que irá a disputar la intendencia de La Matanza) y el subsecretario del Ministerio del Interior, Lucas Delfino (que irá por Hurlingham).