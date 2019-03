La reina de Dinamarca y su hijo, en una visita de Estado

| Publicado en Edición Impresa

Margarita II de Dinamarca y su hijo Federico, heredero al trono, encabezarán desde hoy una visita de Estado al país cuya agenda estará marcada por una reunión con el presidente Mauricio Macri y varios actos sociales y económicos, que buscan reforzar los lazos comerciales y culturales.

En un encuentro con prensa en Buenos Aires, el embajador danés Soren Vohtz, junto al consejero comercial, Jonas Boving Christiansen, divulgaron las actividades que realizarán hasta el miércoles la monarca y el príncipe, que llegarán acompañados de, entre otros, el ministro de Exteriores, Anders Samuelsen, y el de Medio Ambiente y Alimentos, Jakob Ellemann-Jensen. También por una comitiva de 31 empresarios, que hace que la visita alcance un fuerte cariz económico.

desde 1966

Margarita II -cuya última visita a Argentina fue en 1966, cuando era princesa- y su hijo -que recaló en el país durante los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018- viajaron en un vuelo comercial.

La primera jornada, que estará centrada en las actividades de Estado, comenzará a mediodía con la tradicional ofrenda a la estatua del libertador argentino José de San Martín y continuará con la reunión con Macri en la Casa Rosada. Tras un almuerzo en el mismo palacio, la reina y el heredero acudirán al Congreso de la Nación, donde serán recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y la del Senado, Gabriela Michetti, quien ya viajó a Copenhague en mayo de 2018, donde conoció a Margarita.

La reina centrará su últimas actividades en la ciudad bonaerense de Tandil, uno de los epicentros de la colonia danesa en Argentina. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se iniciaron en 1841, y hoy son más de 50.000 daneses y descendientes de daneses los que viven en el país.

Actualmente, Dinamarca es el principal socio comercial de la región escandinava, y más de 30 compañías danesas operan en nuestro país.

No obstante, en 2017, las inversiones directas de Dinamarca sumaron 166,6 millones de dólares, mientras que las argentinas en ese país llegaron a U$S 30,29 millones. Asimismo, Argentina importó productos y servicios daneses por U$S 257,5 millones, cifra similar a la que exportó.