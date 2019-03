La violencia de género está en la raíz de otro crimen en la Región

Una mujer de 54 años murió al caer de un segundo piso en 124 entre 49 y 50. Su pareja, de 60, dijo que se había suicidado. La Policía encontró indicios de un ataque y fue detenido por el hecho

De madrugada, gritos, forcejeo y otro crimen en un marco de violencia contra la mujer, con su pareja, el hombre con quien había iniciado una relación hace 10 meses, detenido.

El trabajo de los policías de la Dirección de Investigaciones de La Plata (DDI) terminó a poco de haberse iniciado la emergencia con un llamado, del propio imputado, pidiendo auxilio para Rosa Mariela González Martínez. Del relato del propio imputado, marcas en su cuerpo y el de la víctima, más un indicador en la escena, se concluyó en una acusación contra Rubén Miño, argentino de 60 años.

Así, el flagelo de la violencia contra la mujer volvió a mover la estadística del horror en la Región: de los 10 crímenes que se registran en lo que va del año, seis tuvieron víctimas femeninas (ver aparte). De esos casos, al menos 4 se dieron en contextos de violencia de género que derivaron en femicidios. Esto, en un contexto que muestra en la Argentina más de cuarenta asesinatos de estas características en 2019.

Durante la madrugada de ayer, cuando los policías del comando de patrulla de Ensenada llegaron al complejo de departamentos situado en 124 entre 49 y 50, la mujer de nacionalidad paraguaya y 54 años, yacía muerta en el patio de una casa lindera con la vivienda del segundo piso que compartió con Miño.

Una explicación, ¿una mentira?

Según le indicó a este diario una fuente de la investigación del caso, que llevan adelante la DDI y la fiscalía penal en turno, a cargo de Álvaro Garganta (UFI Nº 11), el hombre les dijo a los policías que González Martínez se había suicidado arrojándose al vacío desde la entrada al departamento, que da a un balcón corrido por dos ambientes de la casa y la punta de la escalera que lleva a la planta baja.

Según esa versión, salió al umbral y se arrojó hacia la casa del vecino, trasponiendo una baranda de hierro de un metro de alto. Hacia su izquierda estaba el balcón, con una baranda más alta (1,40 metro) y al frente la escalera, en picada.

Según las fuentes de la Policía y la Justicia, el ahora acusado por el crimen dijo también que había intentado salvar a la mujer realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar. Para eso, había dado vuelta el cuerpo, que había quedado boca abajo tras la caída desde unos 5 metros de altura.

Si bien aún no estaban terminados los estudios de autopsia al cierre de esta edición, los investigadores coincidían en que González Martínez murió como consecuencia del golpe que recibió en la cabeza al impactar contra un tronco erguido de 40 centímetros de alto y unos 10 de diámetro. Es un árbol que el dueño de casa había decidido cortar el sábado, en una limpieza generalizada del patio de su casa.

Los investigadores desconfiaron del relato y la presencia de los peritos encauzó las presunciones. Se determinó que Miño presenta rasguños en el tórax y que la mujer tiene una lesión en el cuello asociable con un intento de ahorcamiento. A los policías les llamó la atención que el aro que llevaba colocado tuviera su par tirado en el piso de la casa. También tenía la camisa desprendida.

“Las lesiones y los signos de forcejeo nos indicaron que se usó la fuerza”, indicó una fuente judicial, quien deslizó también que “la altura desde la que cayó el cuerpo no indica que pudiera ser percibida como un recurso para un suicida”.

La muerte alteró la calma habitual en un barrio “escondido” tras el flujo permanente de movimiento en la avenida 122, límite entre La Plata y Ensenada.

Franco, vivió en una casa lindera a los departamentos. El azar y la violencia ayer lo trajeron de vuelta. “Me enteré de todo esto por la mañana. Mi novia que trabaja en la policía científica y necesitaba que la acerque me guió hasta acá. En la casa de al lado vive mi mamá, y cuando pregunté qué pasaba y me contaron que había una mujer muerta me asusté. Pedí pasar y ahí me dijeron lo que había ocurrido”.

En el vecindario contaron que el hombre saltó al patio vecino -donde había caído su pareja-, desde el descanso de la escalera, en el primer piso.

“Hacía poco se habían mudado, el bloque de departamentos es relativamente nuevo. No los veíamos mucho porque no solían andar por el barrio, llegaban en el auto y se iban a la casa. Mi familia no escuchó que se hayan peleado, ni esa noche ni antes”, indicó Franco.

“El día anterior, el vecino dueño del patio donde cayó el cuerpo había estado limpiando y cortando el pasto. Justo quedó ese tocón donde dio con la cabeza”, contó una vecina.