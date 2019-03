Con críticas al peronismo, Garro hizo hincapié en las obras públicas

El Intendente dijo que recibió “una ciudad en ruinas”, reivindicó la inversión vial e hidráulica y la “transparencia”

Con un balance centrado en la comparación con las gestiones anteriores, el intendente, Julio Garro, encabezó ayer la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante local. Con un repaso de los últimos tres años de gobierno, el jefe comunal se centró en la realización de obras públicas, principalmente las hidráulicas y las de la infraestructura en las escuelas, el funcionamiento del SAME y la recuperación del espacio público de la Ciudad.

El jefe comunal, ya oficialmente lanzado en el camino a su reelección, realizó a lo largo de su discurso fuertes críticas al peronismo que lo antecedió, afirmando que al asumir recibió “una ciudad en ruinas”.

En esa línea, se mostró como parte de una gestión que “marcó un antes y un después a la hora de gobernar” y destacó que hasta 2015 sólo “proliferaron las villas miseria y las obras abandonadas”.

Sin definirla específicamente, hizo alusión a la crisis económica que atraviesa el país y advirtió que “aún con viento de frente demostramos que sólo en tres años logramos multiplicar las obras públicas, privadas y la presencia del Estado”.

Aludió en ese sentido a las obras hidráulicas del hormigonado del arroyo El Gato y los derivadores complementarios, como a la pavimentación de “1.500 cuadras”, no sin reprochar los anteriores “asfaltos electorales que se volvían barro”.

“Son obras que no se hacían porque no se ven y que por eso no se traducen en votos, pero a pesar de que no se vean el agua corre y salva vidas y son para siempre”, lanzó sobre los trabajos hidráulicos concluidos recientemente en La Plata con apoyo de los gobiernos nacional y provincial.

Y si bien admitió que es “irresponsable” decir que nuestra ciudad no se va a volver a inundar, subrayó que el municipio “ahora está preparado para la emergencia”.

Y puso de ejemplo el grave temporal que azotó a la Región el fin de semana pasado. “Trabajaron unos 3 mil operarios y el Estado estuvo a la altura de la circunstancia, al tiempo que le exigí a las empresas de servicios públicos que me presenten un plan de inversión que contemple este tipo de inclemencias climáticas”.

EL FONDO EDUCATIVO Y LAS CLASES

Ante un recinto en el que además de los concejales del oficialismo y la oposición habían asistido funcionarios municipales y diputados y senadores provinciales, Garro hizo una especial referencia al fondo educativo y al conflicto docente. que redundó en que los gremios de ese sector anunciaran un paro para el miércoles, jueves y viernes, y pidió “compromiso para garantizar los 180 días de clase”.

“En tres años cambiamos muchas cosas y el fondo educativo es una de las más inexplicables”, comenzó y sin nombrar a su antecesores, Pablo Bruera y Julio Alak, lanzó: “Nadie sabe qué se hizo con todo ese dinero desde que se creó esa partida, en 2005”. Y amplió: “Lo que sí sabemos es que durante 2013; 2014 y 2015 el municipio no puso un solo clavo ni pintó una sola pared en ninguna escuela platense”.

En esa línea, anunció que actualmente su gestión realiza intervenciones de infraestructura en 167 escuelas y jardines públicos de nuestra ciudad.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

La seguridad también fue materia de mención del Intendente, quien repasó que durante su gestión se instalaron 22 centros de monitoreo en plazas, parques y calles. Y anunció que se encuentra triplicando los kilómetros de fibra óptica para conectar 600 cámaras de seguridad, aunque no detalló la fecha de su instalación.

Del mismo modo, cerró su discurso repasando la recuperación del espacio público, principalmente por la compra de 7 mil luminarias LED y el mejorado de calles y parques.