El emotivo video de un nene platense para ayudar a otro chico con leucemia

Las redes sociales también se convirtieron en un medio en el cual se multiplican los llamados solidarios, pero cuando se trata de pedidos vinculados a la salud de los niños la sensibilización que produce es mayor. Ese fue el caso de Nacho Solari quien protagonizó un video que ayer se hizo viral en el que solicitó dadores de sangre para otro niño que como él padece leucemia.

El caso tomó protagonismo en las últimas horas por tratarse de un nene que también padece la enfermedad y, a través de un video, pidió la ayuda para un amigo.

“Soy Nacho Solari, tengo leucemia y me trato en el Hospital de Niños de La Plata y cuando me diagnosticaron la enfermedad yo necesitaba que me donen sangre y muchísima gente me ayudó y todavía les agradezco por eso”, aseguró con espontaneidad el nene de 10 años en la grabación.

Luego detalló que “ahora tenemos a un nene de 13 años (Gabriel Peredo) que le diagnosticaron y necesita un grupo de sangre que es muy difícil de conseguir que es el 0 negativo. Sería genial que puedan ayudar para que el chico pueda seguir adelante con más garra todavía y estaría buenísimo que ayudemos”, dijo mas adelante.

En la filmación invitó a quienes puedan ayudar que se acerquen al Instituto de Hemoterapia (15 y 66) de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 y los sábados de 7:00 a 13:00.

EL DIA habló con Carla Monti, la mamá de Nacho, quien contó la historia de cómo y por qué se grabó el video. “A mi hijo le diagnosticaron leucemia en febrero del año pasado. Pasó por todo el proceso de tratamientos, quimioterapia e internaciones y con su fuerza de voluntad y templanza pudo evolucionar muy favorablemente con su enfermedad”.

Ignacio “Nacho” Solari concurre a quinto grado en el colegio Benito Lynch de nuestra ciudad. Con los recaudos lógicos (con barbijo y limitaciones en algunas actividades) pudo comenzar el ciclo lectivo de este año junto a sus compañeros.

Se informó que en la actualidad Nacho concurre una vez por mes al Hospital de Niños para seguir con parte del tratamiento médico y realizar distintos controles que lo obligan a permanecer internado unas 8 horas. “En ese lapso, había una mamá con un nene (Esteban) en la cama de al lado y estábamos presentes en el momento que les diagnosticaron unos malos resultados también de leucemia”, dijo Carla.

Aún conmovida, la madre de Nacho que es médica, se solidarizó con esa mamá: “me contó que eran de la localidad de Moreno y que como necesitaban dadores de sangre de ese tipo (0 negativo) les era muy difícil conseguir también por la distancia”.

A partir de allí surgió una idea que a Nacho le gustó, la de hacer un video.

“Él dijo lo que sintió en el video, fue genuino”, agregó la mamá quien al contarle a Nacho que su video se había viralizado recibió como respuesta: “lo importante es que la gente vaya a donar”.