Hallaron a una mujer en 4 y 32 inconsciente y semidesnuda: investigan si fue abusada

Está internada en el hospital Gutiérrez, donde se encuentra estable. Según el informe médico, “no presentaba lesiones”

Entre los vecinos de la zona de 4 y 32, la jornada de ayer se vivió con preocupación y asombro debido al hallazgo de una mujer inconsciente en la vía pública, con signos de haber sido abusada.

En principio, el revuelo se generó por el estado en que había sido descubierta la presunta víctima: tenía parte de la vestimenta rasgada, con “la región genital expuesta”, informaron fuentes oficiales.

Enseguida la preocupación recorrió el barrio, ya que sobre la rambla se emplaza una estación de ejercicios físicos a donde acude mucha gente, además del sendero que utilizan para correr.

Las evidencias eran tales que la Policía caratuló el hecho como “presunto abuso sexual”. Conforme avanzó la investigación, surgieron algunas dudas, sobre todo luego de escuchar las declaraciones (en medio de balbuceos) de la supuesta damnificada.

Según lo revelado a este diario por voceros de la pesquisa, el descubrimiento se llevó a cabo cerca de las 5.30 de la mañana, en la esquina mencionada, por personal de la comisaría sexta. Rápidamente se dio aviso al Gabinete de Delitos Contra la Integridad Sexual dependiente de la DDI, que tomó cartas en el asunto.

La mujer tiene 42 años y nació en capital federal, según consta en los registros. Poco después, fue trasladada por una ambulancia del SAME a la guardia del hospital Gutiérrez, de 39 y diagonal 114.

Su estado, al cierre de esta edición, era estable aunque continuaba “semiconsciente”.

UN TESTIGO Y “ESTADO LLAMATIVO”

Un portavoz de la pesquisa le dijo a EL DIA que la víctima “estaba como desvanecida, si bien dio una respuesta al estímulo verbal”.

En ese sentido, refirieron que, a causa de esa situación, “colaboró poco con el interrogatorio, el examen general y ginecológico”. El resultado de ese estudio arrojó que “no presenta lesiones compatibles con una violación”.

“Todo indica que consumió o fue obligada a consumir alcohol y algún tipo de estupefaciente”, añadieron.

No obstante, de lo escaso de su declaración los investigadores lograron sacar un dato clave: que “ella negó” haber sido abusada sexualmente.

Por otro lado, fuentes judiciales aseveraron que “no se descarta el abuso”, puesto que “podrían haberla forzado a tomar algún tipo de droga”.

En esa línea, señalaron que “su estado de inconsciencia es muy llamativo.

El hecho de que no tuviera lesiones genitales no descartaría que haya sido sometida en forma sexual porque, tal como está, no podría haber ofrecido resistencia ante un ataque.”

Asimismo, un testigo señaló que a la mujer “la tiraron de una moto”, lo que avalaría la hipótesis de una posible violación, indicaron.

Se espera a que “despierte y pueda aportar algún dato específico para poner luz en el caso”, expresaron.

En tanto, desde el nosocomio sostuvieron que, hasta la noche de ayer, la sindicada no había recibido ningún tipo de visita. “No vinieron familiares ni allegados”, declararon.