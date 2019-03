Moreno, sobre la causa de los cuadernos: "Que los compañeros no canten"

Fue durante una charla con la esposa de De Vido, a poco de que estallara el escándalo sobre el pago de coimas en las obras públicas

En las últimas horas se conoció un controvertido audio entre Guillermo Moreno y la esposa de Julio De Vido en el que instan a que los ex funcionarios que fueron citados por la causa de los cuadernos "¡no canten, que terminen de hablar!", insultaron al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y hablaron sobre el escenario de una hipotética detención de Cristina Kirchner.

La conversación tuvo lugar en agosto de 2018, según señaló TN, a poco de que estallara el escándalo por la causa de los cuadernos que revelaba el presunto circuito de pago de coimas para la obra pública en la que estaban implicados funcionarios y empresarios.

Moreno fue el que más duro cargó en la charla con Alessandra Minnicelli. "¿Qué mensaje le dieron a los que están presos? Yo el mensaje que di fue que no hablen, que no canten. Que lo único que hacen es hablar boludeces. Ahora empezó el pelotudo de Abal Medina y van a seguir los demás", disparó el ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo. A lo que la esposa de De Vido respondió: "Abal Medina es un cagón, Guillermo. ¿Vos escuchaste lo que dijo?".

Para ese entonces, el ex jefe de Gabinete había admitido haber recibido dinero en negro de empresas, pero, según dijo, entendía que eran aportes voluntarios y no exigidos para ser parte del reparto de la obra pública.

"Indudablemente están cagados todos los que están hablando boludeces", lanzó la esposa de De Vido, quien hizo foco en quien fuera titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, quien admitió la existencia del pago de coimas en forma de sistema. "El tipo tiró el nombre que estaban buscando y lo tiró porque estuvieron extorsionando a todos por su libertad. Es una basura. Yo ahora voy a juntar todos los discursos donde levantaba a Julio, a Cristina, a Néstor. Lo voy a hacer bolsa", señaló.

Con relación a una eventual detención de la ex presidenta Cristina Kirchner, para Moreno no sería "el peor escenario" y dijo "al contrario, para ella es una cucarda", completó el ex funcionario.