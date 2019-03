“Yo pedí patear el último penal, me tenía muchísima fe”

El joven delantero de 22 años contó que, “mi Viejo vio el partido, después cuando hablé, me felicitó. Tenía miedo cuando fui a patear”

Walter Epíscopo

Santafe (enviados especiales)

Gianluca Simeone se fue con una sonrisa enorme del estadio “15 de Abril” de Unión. Más allá del triunfo por penales de Gimnasia que le permitió avanzar en la Copa Argentina, el fue protagonista importante en la definición desde los doce pasos, pateando el quinto que le dio el triunfo al Lobo. Su padre, el Cholo, desde España por televisión lo siguió con nervios y explotó de alegría al final. “Pude hablar con mi Viejo apenas terminé de jugar. Me felicitó, estaba mirando el partido. Estaba muy contento, tenía miedo cuando fui a patear. Llógicamente hinchó por el Lobo”, comienza contando el delantero con una sonrisa, y agrega, “me felicitaron todos en la familia. Y particularmente él es un padre muy presente aunque esté lejos. Es mi guía y el de mis hermanos. Nos apoya mucho en todo”.

Simeone ingresó a los 33 minutos del complemento para tener más presencia en el área rival. “Los partidos de esta Copa son difíciles, todos te juegan de igual a igual. Creo que tuvimos mayormente la pelota, intentamos siempre pero no se nos dio en los noventa minutos. Estoy ontento en lo personal y por el equipo. Hubo un gran esfuerzo de todos y cuando entré pude aportar un poco. Estamos contentos por el triunfo, por suerte hicimos bien las cosas en los penales y salir victoriosos”, comentó .

En estos últimos días el grupo logró cumplir con dos objetivos, uno fue quedarse en Primera en esta temporada, y el otro pasar de fase en la Copa Argentina, por lo que se sacaron dos “mochilas” pesadas. “Siempre ganar y lograr lo que nos propusimos que era salvarnos del descenso, te da una mayor tranquilidad. Después con Defensores pudimos demostrar algo, tuvimos mayormente la pelota, llegamos al arco rival y aunque no se dio en los noventa, pudimos ganar. Pero el esfuerzo que hicieron los chicos fue tremendo”, expresó el joven.

A la hora de analizar el rol de los delanteros del equipo y si cuesta que le llegue juego, dijo que: “Tal vez al número nueve no le está llegando tanto la pelota, pero si todos nos proponemos algo, le va a llegar. Además por afuera tenemos a Tija y a Comba, jugadores muy buenos, con llegada, que es muy importante”. En tanto, sobre la presencia de jóvenes como Vargas y Chávez, señaló, “siempre es lindo que los jóvenes del Club puedan ir entrando y mostrándose, está bueno eso. Yo mismo soy juvenil y aunque no soy del Club, uno le pone muchas ganas”.

“Es mi primer gol en Primera”

Causó sorpresa cuando llegó el quinto y último penal de la serie, que desde la mitad de la cancha empezara una larga caminata hasta el área para patear, Gianluca. El juvenil contó sus sensaciones: “Soy de patear penales porque me gusta hacer goles, así que yo pedí patear el último penal, me tenía muchísima fe”, afirma, y remata, “en esa caminata recordé las lesiones, los entrenamientos con lluvia, frío, calor, y en que no se me iba a escapar. Todo es fruto de eso. Es mi primer gol en Primera, estoy muy feliz”.

Simeone viene actuando en Reserva donde ya ha gritado algunos goles. “En Reserva trato de dar lo mejor. Jugar y tener ritmo de partido, siempre te da confianza. Y creo que el hecho de jugar en Reserva me sirvió para demostrar lo mío y poder estar ante Defensores”.

Lógicamente que el futbolista sueña con poder tener un lugar en el primer equipo, pero no se desespera. “Ahora viene San Lorenzo y desde donde me toque, sea Reserva o Primera, quiero estar y trataré de dar lo mejor, como siempre”.