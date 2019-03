Un triste regreso

La vuelta de Messi a la Selección no fue la esperada: no pudo desequilibrar como en el Barcelona y el equipo dejó muchas dudas, especialmente en el fondo. Preocupación pensando en la Copa América

| Publicado en Edición Impresa

La Selección tuvo una actuación para el olvido ayer en el amistoso ante Venezuela y cayó por 3-1. Toda la expectativa que había generado el regreso de Lionel Messi se pinchó en pocos minutos, ya que desde el arranque el conjunto comandado por Lionel Scaloni dejó dudas por todos lados en Madrid. También el capitán decepcionó al igual que en el Mundial. Preocupación pensando en la Copa América que se avecina.

El jugador del Barcelona no jugaba en la Albiceleste desde el Mundial de Rusia y se pensaba que con su vuelta el equipo iba a tener un mejor rendimiento. Pero ayer eso no ocurrió. El equipo nunca le encontró la vuelta al partido, el 10 no pudo desequilibrar como en España y los venezolanos terminaron justificando el triunfo.

El primer tiempo del seleccionado nacional fue muy pobre en general. Los principales inconvenientes estuvieron en la defensa y, por este motivo, Lionel Scaloni rápidamente desarmó la línea de cinco y puso cuatro hombres en el fondo. Igualmente los errores siguieron apareciendo.

Venezuela, con sus limitaciones, supo complicar a la defensa albiceleste y golpeó en los momentos justos para irse al entretiempo con dos goles de ventaja. A los 4 minutos Salomón Rondón picó a las espaldas de Gabriel Mercado y sacó un zapatazo letal para Franco Armani, mientras que Jhon Murillo durmió a todos a los 44 con un zapatazo desde fuera del área que pegó en la red lateral.

Las jugadas más claras en ataque de la Argentina en los primeros 45 minutos se dieron cuando Messi pudo agarrar la pelota. Un claro ejemplo de esto se dio a la media hora de juego, cuando el 10 realizó una gran jugada personal yendo del medio hacia la izquierda y lanzó un centro perfecto a la cabeza de Lautaro Martínez, quien no pudo llenarse la boca de gol por la buena intervención del arquero Wuilker Faríñez. Esta misma jugada se repitió minutos más tarde pero, en dicha ocasión, el cabezazo del delantero del Inter se perdió por encima del travesaño.

El jugador del Barcelona tuvo su chance antes del segundo gol de la Vinotinto con un remate desde la puerta del área que el arquero sacó sin inconvenientes al córner a mano cambiada. Igualmente su rendimiento estuvo lejos de ser el de todos los fin de semanas con el conjunto catalán.

LOS CAMBIOS NO CAMBIARON DEMASIADO LA HISTORIA

Scaloni metió mano desde el arranque en el segundo tiempo y realizó tres modificaciones con dos objetivos: darle rodaje a otros jugadores e intentar cambiar la cara del primer tiempo. Se metieron Walter Kannemann, Domingo Blanco y Matías Suárez por Gabriel Mercado, Lisandro Martínez y Pity Martínez.

De los tres, quien mejor ingresó fue el jugador de River. Se asoció bien con Messi desde el arranque y complicó a la defensa de Venezuela por el sector derecho. A los 14 minutos recibió una pelota del 10 y habilitó de manera perfecta a Lautaro Martínez, que definió ante la salida de Faríñez y colocó el 1-2.

Pero cuando parecía que la Albiceleste, por peso propio, iba a lograr al menos el empate, llegó el 3-1 venezolano. Juan Foyth, que no tuvo un buen rendimiento y terminó con una tarjeta amarilla, le cometió un claro penal al ingresado Josef Martínez, quien con suma clase lo transformó en gol.

Este tanto terminó de desinflar a todo el seleccionado, incluido Messi, quien intentaba generar juego retrasándose ante el círculo central pero no encontraba demasiados espacios. Ya sin Lautaro Martínez en cancha y con Darío Benedetto como referente de área, la Argentina generó muy pocas situaciones de gol en el último cuarto de hora.

El equipo por momentos parecía desconectado y partido, sin capacidad de complicar a una ordenada defensa rival. Jugadores como Giovanni Lo Celso (se fue reemplazado a los 32) y Domingo Blanco no pudieron desequilibrar, mientras que Suárez se fue pinchando con el correr de los minutos y no pudo inquietar como en el arranque del complemento.

AHORA, MARRUECOS

Argentina cerrará la actual fecha FIFA, la última antes de la Copa América de Brasil, visitando a Marruecos el martes desde las 16 (horario de nuestro país).

Según lo indicado días atrás, Messi no estará presente en dicho partido y Scaloni le dará minutos a otros jugadores, aunque habrá que esperar que ocurre en los entrenamientos.