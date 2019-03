En los últimos seis meses, el 30% de los inquilinos debió rescindir antes su contrato

Es por las dificultades para afrontar alquiler, expensas y el encarecimiento de los servicios. Los estudiantes, entre los más golpeados

Uno de cada tres contratos de alquiler se rescinde anticipadamente por la dificultad en sostener los pagos, según lo reveló un informe en el que encuestaron inquilinos a nivel nacional. Operadores platenses del sector inmobiliario reconocieron que hay más rescisiones y advirtieron que afecta especialmente a los jóvenes que llegan desde el interior para estudiar en la Universidad platense.

El informe de la Federación de Inquilinos Nacional alude al costo de los alquileres, y asegura que son los jóvenes y los adultos mayores los más afectados, “quienes destinan el 55% y 53% de sus ingresos en el pago del alquiler, respectivamente.

Sin embargo, desde el sector inmobiliario vinculan también el fenómeno a otros factores. “Lo que mas les afecta es el costo de los servicios; por ejemplo el agua se está pagando el doble y la expensa también aumentó mucho, cosas que están a cargo del locatario”, sostuvo Aníbal Fortuna, titular del Colegio de Martilleros de La Plata.

El profesional indicó que hay muchas variables que inciden en el hecho de que por estos meses los estudiantes lo estén pasando mal para cumplir con el pago de los alquileres. Ya no les alcanza con postergar salidas o la compra de ropa para llegar a fin de mes porque el pago de la luz o del servicio de internet también impactó en sus presupuestos.

Fortuna planteó que fundamentalmente muchos jóvenes de entre 18 y 24 años no pueden cumplir con el contrato de alquiler porque los aumentos salariales o los recursos que les envían sus familias no alcanzan para compensar los aumentos, “suspende el alquiler porque ya no tiene ni para comer y regresa a su ciudad, opta por inscribirse en alguna facultad virtual o hacer carreras a la distancia que solo les requieren venir a La Plata para rendir algún examen, eso les resulta más accesible que vivir acá”.

En ese contexto, desde las inmobiliarias platenses consultadas se indicó que el primer paso que dieron muchos inquilinos fue mudarse a departamentos más lejanos del centro platense y mas pequeños, o compartirlo entre varios inquilinos.

“También notamos con preocupación que se registran ocupaciones ilegales, la situación es crítica, estamos al límite de algún tipo de caos que no se sabe cómo puede terminar”, agregó Fortuna para quien uno de los principales problemas es la “voracidad” fiscal y la política de intereses que facilita la especulación con el dinero por sobre el sistema productivo.

“No hay obra pública ni privada, si alguien tiene un millón de dólares le rinde mas los intereses que, por ejemplo, hacer un edificio”, concluyó.

La situación de quienes alquilan en La Plata no escapa a los resultados de un relevamiento realizado por la Federación Nacional de Inquilinos que concluyó que uno de cada 3 contratos tuvo que rescindirse entre inquilinos que tienen entre 18 y 24 años porque debían destinar la mitad del sueldo al pago de la vivienda.

Los jóvenes y adultos mayores son las principales víctimas de no tener una Ley de Alquileres, sostuvo la entidad, y agregó que en la 3° Encuesta Nacional a Inquilinos se demostró el avance del alquiler en 6 puntos porcentuales sobre el salario en comparación con el año pasado. Además se consignó que en los últimos seis meses, el 30.33% de los inquilinos tuvo que rescindir anticipadamente su contrato por dificultad en sostener el pago.

La Federación de Inquilinos Nacional realizó encuestas en todo el país para medir el impacto del aumento en el precio del alquiler. En febrero de 2018, dio como resultado que los inquilinos destinaban – en promedio - el 41% de sus ingresos en el pago del alquiler. Seis meses después, en agosto, esa cifra ascendía a 45% y actualmente, alcanza el 47%. Se trata de un aumento interanual de 6 puntos porcentuales. La Encuesta, realizada en todo el país, obtuvo más de 4.200 respuestas.

Al analizar la información por grupos etarios se observó que los más afectados fueron los jóvenes y los adultos mayores, quienes destinan el 55% y 53% de sus ingresos en el pago del alquiler, respectivamente. Se destacó que ese dato no incluyó el pago de expensas, impuesto y tarifas de servicios públicos.

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, afirmó: “Cada seis meses damos la misma noticia, que las condiciones de vida de las familias inquilinas continúan degradándose. Para decir lo contrario, no hay más opciones que fijar límites a los aumentos de precios y terminar con esta rueda de alquileres cada vez más caros e inquilinos cada vez más pobres”.

En relación al porcentaje de aumento que tuvieron que afrontar los inquilinos para renovar sus contratos durante los últimos seis meses se respondió que, en promedio, fue del 36.9%, a lo que se agregó los aumentos semestrales acumulativos que se fijan en el contrato que generalmente son del 15%.

En la encuesta también se consultó a los inquilinos si tuvieron que rescindir su contrato durante los últimos seis meses por dificultades en sostener el pago del alquiler y se obtuvo una respuesta afirmativa en el 30.33% de los encuestados. Los jóvenes fueron los más afectados.

“La consecuencia directa de los aumentos de precios es la profundización de la crisis habitacional. La rescisión anticipada de contratos aparece como la principal respuesta de los inquilinos que ya no pueden afrontar los pagos. Son cada vez más quienes se mudan a viviendas más pequeñas o alejadas, los que comparten techo con padres, hijos o hasta desconocidos o quienes alquilan habitaciones derruidas en hoteles familiares. En el otro extremo de la pirámide inquilina, están quienes alquilan en villas o asentamientos por primera vez en su vida o quienes engrosan el creciente número de personas en situación de calle”, señaló Muñoz.

ÉXODO ESTUDIANTIL

Los martilleros platenses dicen que los estudiantes del interior se están yendo de la Ciudad porque no pueden pagar los alquileres. “En febrero y marzo continuó bajando la demanda de alquileres en La Plata con relación al año pasado que tampoco fue un buen año; además hay que tener en cuenta que mientras hasta hace un par de años la rentabilidad para el propietario era de un 3,5 o un 4 por ciento mensual, ahora es del 2 por ciento, pero cuando cumple con todas las obligaciones le queda un 1 por ciento”, dijo Fortuna quien agregó que en Ensenada y Berisso el mercado inmobiliario está mas estable.

Otro fenómeno que se ha visto en las últimas semanas es que empiezan a renegociarse algunos contratos. Debido a la cantidad de locales vacíos -en el microcentro de calle 8 ronda el 30%- hay inquilinos que, ante la imposibilidad de pagar las sumas de alquiler solicitadas, piden rebajas para mantener los contratos y poder continuar con la actividad. “Muchos locadores aceptan porque prefieren eso a tener desocupado el local varios meses”, advierten.

