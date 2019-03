La extensión de la ruta 6 abrió un fuerte cruce entre vecinos de Arana y Correas

Una propuesta para que la conflictiva traza pase por la última de esas localidades puso en guardia a los habitantes

La traza de la ruta 6 generó una fuerte polémica entre los vecinos de Arana e Ignacio Correas. El cambio del proyecto original, que contemplaba a la calle 90 para llevarla a la calle 630 despertó la reacción de los vecinos de Arana quienes propusieron a los funcionarios de Vialidad provincial volver a cambiar el proyecto para que la obra pase por Correas. En esta localidad se enteraron de esa propuesta y activaron una asamblea vecinal en defensa de un lugar “protegido” porque la idea puede destruir un ecosistema y generar desastres en la zona.

Días atrás, autoridades de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires recibieron a los vecinos de Arana, la Armonía, Sicardi, Carlos Cajade, Villa Garibaldi y Poblet, con la presencia de la Defensoría del Pueblo y concejales de la Municipalidad de La Plata, con el objetivo de comenzar las mesas de trabajo en relación a la obra de apertura de la traza de la Ruta 6. En ese contexto apareció la sugerencia de cambiar la traza de 630 por otra en Ignacio Correas.

José Luis Capurro, vecino de Arana, dijo que “con la traza propuesta por 630 se perjudica a más de 450 familias, entre las cuales hay productores de tomates y alcauciles, por lo cual no sólo afecta a viviendas particulares, sino que golpea con dureza a un sector importante del cordón hortícola local. Nos parece bien que se abra una mesa de trabajo, pero queremos que nos escuchen para que se tomen medidas coherentes. En este contexto, pedimos que intervenga la Universidad Nacional de La Plata para que realice el estudio de impacto ambiental, requisito indispensable para avanzar con cualquier trabajo de esta magnitud”.

“Nuestra intención no es perjudicar a Ignacio Correas. Proponemos una traza que está a unos 5 kilómetros de Correas. Quizás es más costoso, pero no tiene el impacto que podría tener en la calle 630. Hay familias que llevan décadas viviendo en la zona, emprendimientos comerciales”, agregó el vecino de Arana, quien indicó que la mesa de trabajo volverá a reunirse dentro de un mes, para evaluar los avances de las gestiones en relación al estudio de impacto ambiental solicitado por los vecinos.

Capurro remarcó que “todo está sujeto a que se concrete el proyecto de la autopista Balbín para conectarla con la ruta 6. De lo contrario, es una obra que no tendrá sentido”.

CONTRAGOLPE DE CORREAS

La propuesta de Ignacio Correas generó una rápida respuesta de los vecinos de este pueblo. Sandra Zingoni, dijo que “ni bien nombraron esa posibilidad nos reunimos de inmediato en el marco de la asamblea vecinal para rechazarlo. Nosotros apoyábamos a la gente de 630, pero no esperábamos que tiraran semejante propuesta, perjudicándonos. Este domingo a las 16 nos vamos a reunir los vecinos de Correas para analizar los pasos a seguir. A su vez, los vecinos de 630 vendrán a las 17 de este domingo y esperamos intercambiar ideas”.

La vecina agregó que “se está promocionando una jornada de limpieza del arroyo El Pescado, el próximo 6 de abril, pero con este planteo no creo que apoyemos esa propuesta porque creemos que la quieren utilizar con otros fines. Hay mucho por hablar, y discutir. Porque la propuesta de Correas afectaría a muchos vecinos, a la flora y fauna que está protegida y no vamos a permitirlo. No sabemos por dónde tiene que pasar, pero por acá o a cinco kilómetros de acá, es todo un disparate.

CONEXIÓN CON EL PUERTO

El administrador de Vialidad, Esteban Perera, dijo que “es importante que los vecinos conozcan el proyecto de nuestra boca, queremos que se informen. Esta mesa de trabajo es un paso muy importante para avanzar”.

Además, el funcionario remarcó la importancia del diálogo, alentó la participación de todos los actores involucrados y aseguró que la palabra de los vecinos va a ser escuchada. Por su parte, los representantes de la Defensoría del Pueblo expresaron su intención de acompañar a los vecinos y calificaron como fundamental este tipo de reuniones.

Durante el encuentro, el gerente Técnico, Héctor Escalada, explicó las características de la traza por la calle 630 y la importancia de que esta traza vincule al puerto La Plata y se convierta en un corredor productivo. A su vez, hizo hincapié en que el proyecto permitirá “darle integridad al aeropuerto de la Ciudad”.

Al finalizar la reunión, desde Vialidad se propuso poner el proyecto a disposición y escuchar las distintas inquietudes, mientras que los vecinos solicitaron que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) intervenga en los estudios de impacto ambiental y la continuidad de las mesas de trabajo. Asimismo se acordó la fecha del próximo encuentro.

En el primer encuentro participaron los representantes de la Defensoría del Pueblo, Luis Morales y Néstor Álvarez; el secretario Coordinador del Municipio, Oscar Negrelli; el representante de Unidad Ciudadana a nivel Municipal, Osvaldo Minervini; el concejal de La Plata, Javier Morg Roig, autoridades de la Dirección de Vialidad, y vecinos de Sicardi, Arana, Poblet, Villa Garibaldi, Carlos Cajade y La Armonía.

Antes de iniciar la mesa de trabajo, los vecinos afectados por las expropiaciones para avanzar con la traza de la ruta 6 recibieron una segunda carta documento en la que se mencionaba que iban a abrir una mesa de diálogo y trabajo, pero no dejaban a un lado la primera propuesta de avanzar por la calle 630. Las cartas fueron recibidas por vecinos de Etcheverry, Los Hornos, Arana, Aeropuerto y La Hermosura.

“Esto no significa que se haya dado marcha atrás con el proyecto o la traza elegida”, remarcaron desde la Provincia, con lo que ratificaron que “el trazado se mantiene”.

“Después de que fuimos a Vialidad acordamos que se retiraban parte de las expropiaciones (con lo que podrán disponer de sus terrenos) y nos convocaban a un diálogo”, confirmó entonces uno de los vecinos que participa de esta instancia.

La situación tuvo su eco en el Concejo Deliberante, donde uno de los ediles opositores presentó un pedido de informes porque “no hay estudios de prefactibilidad para cambiar la traza y llevarla a la 630”.

En cuanto a la modificación, trascendió que desde el Ministerio de Infraestructura provincial evaluaron la “insuficiencia de ancho” de 80 metros en la zona urbana de la avenida 90, lo que limita la previsión de crecimiento a tres trochas por calzada a futuro y la ejecución de perfil completo en distribuidores a distinto nivel en avenidas principales. Y también se llevó el proyecto a la altura de 630 para “revalorizar las funciones” del Aeropuerto de La Plata, “generando una salida e ingreso directo” al aeródromo. A su vez, hay un tramo de la calle 90 que está usurpado y eso complicaría también la ejecución de los trabajos.