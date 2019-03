Anuncian una fuerte suba de la pobreza durante el año pasado

Se estima que el índice oficial rondaría el 30% por el aumento de la desocupación y el desborde inflacionario. Para la UCA, en septiembre el indicador ya trepaba al 33,6% de la población

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el jueves un aumento en el índice de la pobreza para el segundo semestre del año pasado, un período signado por la caída de la economía, y un incremento en los precios por sobre los salarios.

Tanto en medios privados como oficiales, se espera que la medición del índice de pobreza del segundo semestre del 2018 este en torno al 30%, por encima del 25,7% de igual período del 2017.

Incluso, que se coloque por sobre el 27,3% del primer semestre del 2018, que tuvo tres primeros meses de crecimiento en la economía, pero que luego entró en un claro declive por la falta de financiamiento y la sequía.

Durante el año pasado la economía se contrajo 2,5%, la inflación llegó al 47,6% y la desocupación subió al 9,1% desde el 7,2% de finales del 2017, según datos del Indec. La misma medición señala que los subocupados trepan al 12% y los ocupados demandantes de trabajo, o en otros términos que necesitan mayores ingresos para cubrir las necesidades del hogar treparon al 17,3%. Así al menos 1.185.000 personas están desocupadas, aunque proyectándola al total de la población trepa a 1.752.998 personas desempleadas

El mismo trabajo señala que en el Gran La Plata la desocupación trepó al 5,7%, mientras que el nivel de ocupados que buscan trabajo suma el 15,8 y los subocupados un 9,4%. Así en nuestra Región 23.000 personas están sin empleo, 38.000 están subocupadas y 64.000 pese a tener un trabajo buscan un nuevo ingreso. Es decir que más de 125.000 personas tienen problemas laborales y no pueden cubrir sus gastos mensuales.

TENDENCIA

El domingo pasado, y antes de que se dieran a hacer oficiales estos datos, el presidente Mauricio Macri afirmó que “vamos a tener el mismo nivel de pobreza que cuando asumimos” en torno al 30% y explicó que ”no prometí ‘pobreza cero’, (sino que) es una tendencia a la que tenemos que ir trabajando”. Sin embargo, este mismo nivel de pobreza “es distinto, porque no hay más cepos, no hay más tarifas que no pagan los servicios, y nos quedábamos a oscuras. Íbamos (camino) a Venezuela, que hace días que no tiene energía, que no tiene agua, no tiene sistema de salud. Ese es el destino que evitamos y estamos construyendo algo distinto”.

Macri destacó que “todos queremos crecer, pero para crecer tenemos que tener moneda” y aseguró que “la inflación de este año va a ser más baja que la del año pasado”, cuando llegó al 47,6%, la mayor desde 1991.

ESTIMACIÓN DE LA UCA

La estimación de un índice de pobreza en torno al 30% coincide con la que a fines de diciembre hizo el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), con una medición de los niveles entre julio y septiembre. Para la UCA, el nivel de pobreza alcanzaba al 33,6% de los habitantes, cuando un año antes rondaba el 28,7% de un año atrás.

El cálculo del índice de pobreza contrapone lo que gasta una pareja con dos hijos de 6 y 8 años en alimentos, bebidas, indumentaria y el pago de algunos servicios, contra los ingresos que ese grupo familiar tiene.

También según la UCA, la situación es una preocupante realidad que viven 3,4 millones de argentinos, que representan el 7,9% del total. De acuerdo al Barómetro de la Deuda Social de la Universidad el 7,9% de los habitantes afronta “una inseguridad alimentaria severa”, lo que lleva a que se reduzca de manera involuntaria la porción de comida, o la percepción de experiencia de hambre por problemas económicos en el último año.

Según el Indec, el índice de Salarios aumentó durante el segundo semestre del año el 18,7%. En ese mismo período la Canasta Básica Total se incrementó 30% al pasar de $10.601 a $25.493.

Algo similar ocurrió con la Canasta Básica Alimentaria, que reúne la cantidad mínima indispensable de comida para la subsistencia, y que se incrementó 29% al pasar de $7.840 en junio a $10.197 en diciembre.

9,1 % De la población económicamente activa estaban desocupados en el segundo semestre del año pasado. Esta cifra representa 1,18 millones de personas, pero si se proyecta al total de la población llega a 1,75 millones de personas. De la población económicamente activa estaban desocupados en el segundo semestre del año pasado. Esta cifra representa 1,18 millones de personas, pero si se proyecta al total de la población llega a 1,75 millones de personas.

5,7 % De la población de La Plata estaba desocupada en diciembre pasado, lo que significa 23.000 personas. Si se añaden los 38.000 subocupados y los 64.000 ocupados que buscaban un nuevo ingreso hace que 125.000 personas tuvieron problemas de empleo. De la población de La Plata estaba desocupada en diciembre pasado, lo que significa 23.000 personas. Si se añaden los 38.000 subocupados y los 64.000 ocupados que buscaban un nuevo ingreso hace que 125.000 personas tuvieron problemas de empleo.

2,5 % Se contrajo la economía el año pasado, agudizando los problemas de empleo, en especial porque la inflación del 47,6 % le ganó al 18,7% que subieron los salarios en el segundo semestre. Se contrajo la economía el año pasado, agudizando los problemas de empleo, en especial porque la inflación del 47,6 % le ganó al 18,7% que subieron los salarios en el segundo semestre.