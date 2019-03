Maradona destrozó al Chiqui Tapia y dijo que la Selección es una “película de terror”

El actual entrenador de Dorados habló tras la caída de Argentina ante Venezuela y las críticas estuvieron apuntadas a la AFA

Las palabras de Diego Armando Maradona nunca pasaban desapercibidas, menos sí son en relación a la Selección Argentina. Luego de la victoria de Dorados ante Juárez por el Ascenso MX, al “10” le consultaron sobre la derrota de la Albiceleste ante Venezuela y su respuesta fue clara: “No veo películas de terror”. Después se despachó contra Claudio Tapia y todos los dirigentes de la AFA.

“Los ineptos, ¿qué creían? ¿que le iban a ganar a Venezuela? ¿Quién era el único estúpido que creía que Argentina le iba a ganar a Venezuela?”, comenzó indicando el Diego en relación a la caída del conjunto nacional ante la Vinotinto el pasado viernes en el Wanda Metropolitano de Madrid.

“Venezuela es un equipo que está formado; acá entraron por la ventana, ni por la puerta, porque traicionaron y porque mienten permanentemente a la gente y así Argentina no va a ganar un partido. Lo lamento, yo me siento muy argentino, pero yo me siento con la otra camada de técnicos y jugadores, no quiero que crean diferente”, agregó.

Maradona dejó en claro que el problema es de los dirigentes. Así lo dejó en claro: “Lo lamento por la gente de Argentina que les sigue creyendo a estos mentirosos. Lo lamento por los jugadores, que tienen que ir a poner la cara cuando la tendrían que poner los dirigentes y armar un semillero y empezar de nuevo. Pero no regalar el prestigio que nosotros alguna vez le dimos”.

Siguiendo con esta última idea de que se está “regalando prestigio”, añadió: “Yo sé lo que piensan Ruggeri, Giusti, Batista, Pumpido, Caniggia: que este equipo no merece la camiseta. Los que yo te nombre la tienen tatuada. La tenemos tatuada. Para que venga uno que no sé si es profesor de matemáticas o qué será (Claudio) Tapia, pero la verdad que no tiene puta idea”.

Por último hizo una salvedad sobre César Luis Menotti, actual manager del seleccionado: “Al único que rescato es al Flaco Menotti. No me hablen de ningún dirigente argentino porque no va, no va. Me tiraron abajo quince años de carrera y quince años de Selección. Regalar el prestigio así no me gusta, me pone triste”.

Maradona ya había dejado en claro varias veces su descontento con la gestión de Tapia al mando de la AFA, mientras que también varias veces apuntó contra Lionel Scaloni, el actual director técnico albiceleste. En esta ocasión las principales críticas estuvieron apuntadas a los dirigentes.

SUEÑA CON LOS PLAY OFFS

Dorados no había comenzado para nada bien el Torneo Clausura del Ascenso MX, pero con el correr de los encuentros fue repuntando y hoy por hoy se encuentra en zona de play offs (octavo lugar por mejor diferencia de gol).

Solamente le restan tres fechas al campeonato y los dirigidos por Maradona saben que tienen que seguir por la racha positiva para poder acceder a la siguiente instancia.

Vale recordar que el ganador de los play offs se medirá ante San Luis, el campeón del Torneo Apertura (le ganó la final a Dorados).