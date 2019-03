“Me genera ilusión ser el técnico del regreso al Estadio”

El DT Pincha habló de todo: objetivos, la mentalidad ganadora de su equipo, la continuidad de los referentes, Mascherano, la Gata y Andújar. También la de sentarse en el nuevo banco de 57 y 1

MARTÍN CABRERA

mcabrera@eldia.com

Luego de la práctica matutina y antes del almuerzo, Gabriel Milito ofrece la entrevista. Antes charlará con sus colaboradores, tomará una ducha y buscará una pastilla refrescante. Sonriente, agradecido y muy seguro de sí mismo, durante 45 minutos habla de todo. Y de todos.

-¿Imaginabas un segundo ciclo en Estudiantes?

-No imaginé volver tan pronto, pero sí me había quedado una sensación muy grata de mi paso anterior. Entonces se dio que estaba sin trabajo y pude regresar. Sí reconozco que mi paso anterior fue una experiencia muy buena. Fue positiva por los jugadores que dirigí y los resultados conseguidos. Salimos mejores preparados a cómo habíamos iniciado. Y, lo mejor, conocí gente que rodea al Club de primera clase. Hay mucha gente alrededor del fútbol profesional que quiere mucho a Estudiantes, con enorme sentido de pertenencia. Siempre seguí en contacto con ellos.

-¿Te arrepentiste aquella vez de haberte ido?

-No, tomé la decisión que sentía en ese momento. Con el paso del tiempo uno ve las cosas de otra manera, pero en aquel momento tenía un estrés terrible. Fueron 9 meses muy intensos. Junto a los jugadores habíamos hecho un esfuerzo para recuperar el lugar del equipo. Con el paso del tiempo el equipo evolucionó, escalamos en la tabla a tal punto que jugamos un repechaje con Racing para ingresar a la Libertadores. Finalmente clasificamos a la Sudamericana. En ese momento sentí que era el momento para irme, porque quedaba tiempo por delante para que la dirigencia pudiese traer otro técnico y preparar al plantel. El motivo fue ese.

-¿Por qué no fuiste vos el técnico en el clásico?

-No dieron los tiempos. Nosotros llegamos a un acuerdo un día viernes y firmamos contrato post clásico. Me parecía una falta de respeto e irresponsabilidad hacerme cargo del equipo a dos días del partido. Hubiese hecho lo mismo si el rival era otro equipo.

-Pasaron dos años y da la sensación que sos otro Milito. ¿Qué técnico vuelve a Estudiantes?

-Vuelvo con mayor experiencia. Muchas veces los golpes a veces te van formando y mejorando tu propia versión. No estoy muy alejado a lo que sentía en aquella oportunidad pero sí es verdad que hemos intentado darle la vuelta a algunas cosas para ver si podíamos ser un poco mejores. La esencia nuestra no cambió demasiado y tampoco está tan alejada al sentimiento de Estudiantes, un club con una identidad muy marcada. Creo que en aquel momento se transmitió un mensaje un tanto distorsionado. En Argentina muchas veces se cae en la tentación de etiquetar a los técnicos.

-¿Sentís que ahora la recepción es diferente? ¿No notás en el ambiente otro clima alrededor tuyo?

-Puede ser. En lo personal intento hacer lo mejor para el Club, para los jugadores que dirijo, para los dirigentes que me eligieron y para el hincha, porque cada en su área quiere lo mejor para Estudiantes. Trabajamos todos los días para llegar lo más lejos posible con el equipo, por satisfacción personal y para complacer al hincha, porque en definitiva todos nos debemos a ellos de alguna manera.

-De chico vos querías ser Barberón y tu hermano te decía Trossero para enojarte. Luego lo conociste y valoraste su sabiduría futbolística. ¿Se puede trazar ese paralelismo con lo que te pasó en Estudiantes?

-Todos los que estamos dentro del fútbol sabemos lo que representa cada institución. Estudiantes es uno de los pocos clubes de la Argentina con una identidad futbolística muy marcada. Y a lo largo de su historia tuvo equipos muy competitivos y eso es lo que quiero para este momento como punto de partida. Quiero una mentalidad ganadora por sobre todas las cosas. A partir de ahí les daré herramientas a los jugadores para saber qué hacer con la pelota o para recuperarla. Tenemos que tener argumentos para atacar de la mejor manera. Lo mismo a la inversa: incomodar al rival para que no nos lastime para recuperar la pelota y atacarlos otra vez. Al fútbol se gana con goles y para hacerlos hay que tener la pelota. Hay entrenador que renuncian a tener la pelota porque prefieren recuperarla y atacar de contra. Está bien y en algún momento hasta tal vez la utilicemos, por iniciativa o porque el rival nos supera. Se vio el otro día en el segundo tiempo contra Huracán. Tener esa interpretación de los momentos de un partido es necesaria. Los buenos equipos son los que saben adaptar la idea inicial a lo que proponga el partido. No me interesa como modelo de juego, prefiero lo otro, pero reconozco que en un fútbol tan competitivo como el argentino habrá partidos en los cuales queramos dominar pero seremos dominados. Y en ese partido no tenemos que sufrir sabiéndonos adaptar con la idea de ganar.

“Quiero un equipo con mentalidad ganadora, que sepa jugar con la pelota y cuando no la tenga también”

-¿Te sorprendió que varios referentes del plantel y otros que ya no están, caso Damonte, hayan celebrado tu regreso de manera pública?

-A ese grupo de jugadores le debo mucho. En esos 9 meses en Estudiantes me hicieron mejor entrenador. Lo intenté repetir en Independiente y luego en Chile con sabores diferentes. En el lugar en donde yo vi plasmada mi idea como técnico fue aquí, con ese equipo.

-Con Andújar se había armado una polémica porque no lo pusiste como titular en ningún partido...

-Sí, pero entre nosotros nunca hubo problema. Lo aclaré con él el primer día. Lo conozco desde hace muchos años y lo tuvo claro lo mismo que yo desde el primer día. Era necesario respetar ciertas cuestiones que tenían que ver con nosotros. Durante el proceso estuvo muy cerca de nosotros y ahora me alegro de volver a tenerlo en mi equipo. Para mí es un arquero de lujo que nos da jerarquía.

-¿Qué objetivos te planteás?

-Ir paso a paso, mejorando como equipo y, por sobre todas las cosas, ser competitivos. Estamos en alta competencia y tenemos que jugar para ganar. Para eso tenemos que hacer cosas y en esa organización aparece el técnico. Intentaré hacer mejores a mis jugadores. Ahora me puedo imaginar cosas muy bonitas, después tendremos que transitar el camino. Obviamente estoy ilusionado y tengo un optimismo muy grande.

-¿Te preocupa el Promedio?

-(interrumpe) No se me pasa por la cabeza pensar en eso. Sé los puntos que tenemos y los que podemos tener al término de esta Superliga, pero quiero formar un equipo competitivo con mentalidad ganadora, como indica ese cartel (señala la pared): “Que las ganas de ganar sean siempre mayores al miedo de perder”. Este Club tiene una historia ganadora y está instalada. Siento eso.

-El objetivo del Club es terminar su estadio. ¿Te ilusiona ser el técnico del equipo que juegue por primera vez ahí?

-Sí, mucho. Hace muchos años que Estudiantes no juega en su estadio y me motiva pensar que puedo ser parte de esa historia. Es la casa de la institución y que coincida con mi presencia aquí me genera ilusión. Y me genera ilusión que mi equipo sea parte de esa historia. Para eso tenemos que prepararnos, estar a la altura y ser competitivos.

-¿Cómo fueron tus experiencias como jugador en 57 y 1?

-De terror, porque jugué uno de mis peores partidos ahí. El primero lo perdimos 4-1 y le regalé un gol al Tecla Farías e hice un penal. Menotti era el técnico y me puso de lateral izquierda. El otro partido empatamos 1-1, con goles del Rolfi (Montenegro) y Krupoviesa. En ese partido me echaron. Era una cancha complicada para cualquiera. Tiene que volver a ser eso.

-¿Qué lugar ocupa la pelota parada en tus equipos?

-Todo, forma parte del juego. Los partidos se definen en las áreas y la pelota parada, a favor o en contra va al área. Me gusta trabajar muchísimo en ese aspecto.

-Fuiste padre por tercera vez y desde que nació viste más a tus jugadores que a él...

-Sí, Enzo, mi tercer hizo varón. Es así, porque pasamos muchos días en el Club. Es parte del trabajo y hay tiempo para todo. En mi caso tengo tiempo de disfrutar del bebé y de mis otros hijos (dos varones de 15 y 10 años).

-Qué familia tan particular los Milito, un hijo fana del Rojo y otro de Racing...

-Y mi viejo que era de Boca hoy es de los hijos... La parte de mi Vieja son todos de Independiente y un primo de mi papá lo hizo a Diego hincha de Rancig. Así crecimos.

-Podrías estar viviendo en España y sin embargo decidiste volver. ¿Te lo cuestionás alguna vez?

-No, jamás. Es verdad que podría estar viviendo allá, pero me tiran los afectos y los argentinos somos muy de Argentina. Reconozco lo que pasa y a veces me asusta y preocupa. Tengo a mis abuelos maternos, padres, sobrinos, amigos... En Europa la calidad de vida es mejor, pero se sufre la soledad familiar. Eso no lo cambio por nada.

-¿Qué opinión tenés de Messi en la Selección?

-Me puso muy contento que haya vuelto. Lo hablé el otro día con él. Ser el número 1 es muy lindo, imagino, pero al mismo tiempo una presión constante. Cuando las cosas no van bien la mochila la lleva él. Al margen de ser un crack es un ser humano y necesitó un tiempo. Es un ganador nato, no le gusta perder a nada y estuvo tan cerca de ganar cosas importantes que el sufrimiento fue muy fuerte.

-¿Te sorprendió el nivel de Argentina en el Mundial?

-Sí, mucho, porque tuve la suerte de conocer a Sampaoli y a Sebastián (Beccacece) en Chile y era un cuerpo técnico de élite. Estaba seguro que Argentina iba a tener un rol diferente al que tuvo. Pero esto es fútbol. Me dio pena por los jugadores que pasaron e hicieron todo para ganar algo y no pudieron. Los pormenores no los conozco. Ganar no es nada fácil, está claro.

-¿Racing será el campeón?

-(Piensa) Si Defensa llega con alguna chance a la última fecha no sé qué puede pasar...