“Vine a retirarme con esta camiseta, el tiempo dirá si me toca continuar o no”

El Bochi analizó el pase en Copa Argentina ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, resaltó el orden defensivo de los últimos partidos y sostuvo en cuanto a su futuro: “cada partido es una prueba y lo tengo que hacer bien”

| Publicado en Edición Impresa

Por FERNANDO ALEGRE

falegre@eldia.com

“Nuestra jerarquía está en Licht”, había manifestado, palabras más, palabras menos, el Indio Ortiz al asumir como entrenador principal de Gimnasia tras el despido de Pedro Troglio. Y precisamente, con el arribo del mendocino, uno de los jugadores que recuperó su lugar sobre el lateral izquierdo fue Lucas Licht, de buen partido frente a Defensores el pasado jueves.

El experimentado lateral, que convirtió uno de los penales en la tanda frente a los de Villa Ramallo, dialogó con este matutino para referirse al presente del plantel y también a su futuro profesional.

“El equipo va mejorando. Pasamos en instancia de penales, que no queríamos llegar hasta ahí, pero bueno, erramos varios goles”, comenzó explicando Licht, para luego agregar: “Volvimos a tener el arco en cero, que eso es bueno. Nos sigue faltando el toque final de la pelota. No pudimos convertir y tuvimos que llegar hasta esa instancia”, analizó.

- ¿Les faltó un poco de juego como la otra vez con Newell´s?

- Sí. Quizás fue un poco mejor que con Newell´s. Creo que tuvimos más juego. Tuvimos ocasiones de gol que no pudimos convertir. Creo que es de a poco la cosa. Primero había que conseguir el orden de atrás y tener el arco en cero. Lo logramos en muchos partidos y ahora es conseguir un poco más en la ofensiva. Lo estamos haciendo bien. Mejoramos lo hecho con Newell´s y ahora tenemos dos partidos importantes para sumar.

- ¿Fue un partido como el que se imaginaban en la previa?

- Sabíamos que iba a ser duro. Es uno de los mejores equipos del Torneo Federal y juega en todas las canchas igual, sale atacar, sale a jugar. Apostó a la pelota parada y nosotros la supimos defender.

- Les cuesta jugar, encontrar los caminos al arco contrario.

- Eso se va a ir mejorando partido tras partido. Creo que lo mejoramos. Newell´s tuvo mucho la pelota y nosotros no pudimos jugar. Contra Defensores pudimos jugar un poco más. Nos está costando el último pase, pero creo que eso lo vamos a ir mejorando con el transcurso de los días y de los partidos. Vamos por buen camino. Lo más importante era la permanencia y pasar de fase, y lo logramos.

- ¿La confianza les puede dar una mejoría en el juego?

- La confianza y más que nada poder cumplir con la permanencia. Creo que es nos estaba jugando un poco en contra. Jugábamos con esa presión y ese nerviosismo. Igualmente sabemos que no nos podemos relajar porque tenemos en juego seis puntos que son muy importantes para el año que viene. Así que lo vamos a tomar de esa manera.

VOLVER A SER

Desde la llegada del Indio, Lucas Licht ha recuperado su lugar en el costado izquierdo de la defensa, sin embargo reconoció no sentirse titular.

“Lo trato de pelear día a día y entrenamiento a entrenamiento. Sé que cada partido es una prueba y lo tengo que hacer bien”, manifestó. “Hoy tiene que jugar el que mejor está. Por ahí Mellu estuvo lesionado algún tiempo, estuvo afuera y le va costar agarrar ritmo. Sé que eso lo tengo que aprovechar y tratar de rendir bien. Por suerte me siento bien físicamente. Después, dependerá de la decisión que tome el técnico para ver quién juega o no”, sostuvo.

SU FUTURO DENTRO DEL CLUB

En junio vence el contrato de Licht. Y, pese a esto, el nacido en Berisso expresó su deseo de continuar en Gimnasia.

“No sé si me juego la continuidad. Vine a retirarme con esta camiseta. Hoy me toca estar a poco de que se termine el contrato, pero estoy jugando y eso es lo bueno”, comenzó. “A mí edad es bueno jugar porque afuera es difícil agarrar ritmo. Vine a Gimnasia con el sueño de volver a Primera y lo conseguí. Jugué una final de Copa Argentina, jugué Copa Sudamericana...creo que los objetivos míos se cumplieron. Ahora después dependerá de los dirigentes y del técnico si quieren que continúe o no”, aclaró.

- ¿Estás decidido a jugar un año más al fútbol?

- Sí, sí. Voy a seguir jugando. Ojalá que sea con esta camiseta, que es lo que más quiero. Pero si la decisión es que no siga, tendré que aceptarla. Uno tiene ganas de seguir jugando. Hoy me siento bien y por eso quiero seguir acá.

- ¿Te ponés un plazo para que se llegue una definición de esto?

- El plazo que tengo es el partido de San Lorenzo, nada más. Pensar en San Lorenzo y sumar de a tres. Sé que no tengo que pensar en otra cosa porque a Gimnasia le puede hacer mal y al equipo también. Entonces hay que pensar en San Lorenzo. El tiempo dirá si me toca continuar o no.