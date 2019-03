Mirtha, sin filtros: trató a los reyes de impuntuales y dijo que Letizia se operó la nariz

| Publicado en Edición Impresa

Horas después de haber presenciado dos exclusivos eventos junto a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en el marco de su primera visita de Estado al país, Mirtha Legrand contó sus impresiones, y no tuvo reparos.

Emocionada y feliz por haber sido parte de esos encuentros, el primero en el CCK y el segundo, y organizado por la propia realeza española en el Four Seasons, dijo que esas invitaciones la “llenaron de orgullo” y que las atesorará por “siempre en el corazón”,

Sorprendió la Chiqui al revelar la “impuntualidad” de los reyes.

“Los reyes no estuvieron muy puntuales, llegaron siete menos cuarto y la cita era 18.30”, tiró la diva, fiel a su estilo y criticó un aspecto de la segunda velada: “Las mujeres, todas con taco alto, se quejaban por estar de pie tanto tiempo, pero, como se trataba de un cóctel, había que permanecer así”.

Consultada por cómo percibió a la reina, aseguró que “es muy simpática” y contó que rompió el protocolo: “Me atreví a decirle si le podía dar un beso y aceptó con buen grado: ‘Sí, encantada’, me dijo. Nos dimos un beso y la saludé con un ‘hasta pronto’. Cuando me estaba yendo me dijo: ‘Adiós, señora, adiós’. Así fue. Muy simpático todo”.

Lo más curioso fue cuando reveló una impresión que le dejó su encuentro cara a cara con Letizia.

“Me parece que la reina se operó la nariz”, dijo Mirtha, y continuó dando detalles: “Tenía unos tacones altísimos y algunos la criticaron porque llevaba los hombros descubiertos, pero todo ha evolucionado. Antes las reinas iban tapadas, ahora no. Ha cambiado la realeza”. Opinó además que es “muy delgadita, pero muy mona” y sostuvo que “tiene una piel preciosa”.

Para Felipe también tuvo definiciones. “Es muy buen mozo. Espléndido. Y muy alto”, aseguró Mirtha, para quien el rey “luce mejor personalmente”.