Con una ceremonia íntima despidieron los restos del padre del Presidente

Alrededor de 50 personas, casi todos familiares, asistieron al funeral, donde por pedido expreso de Macri no había figuras de su Gabinete, ni políticos. El mandatario agradeció a través de Twitter los mensajes de condolencias

| Publicado en Edición Impresa

El presidente Mauricio Macri, en compañía de su familia, despidió ayer por la tarde en una ceremonia íntima los restos de su padre, Franco, en el cementerio Jardín de Paz de la localidad bonaerense de Pilar, donde, en un marco de estricta privacidad, se realizó el funeral del empresario fallecido el sábado a los a los 88 años.

Según trascendió, poco menos de cincuenta personas participaron del funeral; no hubo velatorio, pero sí un breve responso.

Entre los presentes estuvieron los hermanos del Presidente e hijos de Franco: Gianfranco -quien viajó especialmente desde Punta del Este- , Mariano y Florencia, además del hijastro del ex empresario, Nicolás Palacios.

También se acercaron hasta el cementerio de Pilar los tres hijos del primer matrimonio del Presidente, Agustina, Gimena y Francisco, además de Antonia, la menor de sus hijas, que tuvo con su actual esposa, Juliana Awada.

Fabio y Ángelo Calcaterra, sobrinos de Franco, y su ex esposa y madre de Mauricio, Alicia Blanco Villegas, participaron también de la ceremonia que, al haber tenido un estricto carácter íntimo y familiar, casi no incluyó a funcionarios del Gobierno.

Entre los pocos que fueron a darle el último adiós al padre del Presidente estuvieron el actual vicejefe de Gabinete y ex ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien fue gerente de la empresa Socma cuando era presidida por Franco Macri, además de Iván Pavlosky, vocero presidencial.

Según trascendió luego de la ceremonia fúnebre que no incluyó responso hablaron dos empresarios y amigos de Franco Macri: Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Chrysler Automóbiles (FCA) Argentina, y Julio César Crivelli, titular de la Cámara de la Construcción. Los dos destacaron el espíritu emprendedor del padre del Presidente.

Entre los familiares y amigos más cercanos estuvieron: Nicolás Caputo y su esposa Agustina Lehz, el intendente de Vicente López y primo del presidente, Jorge Macri junto a sus hijos y la última pareja de Franco Macri, Nuria Quintela. La histórica secretaria de Franco y ahora de Mauricio Macri, Anita, y un eterno compañero de bridge del padre del Presidente, Rafael Alazraki.

OPERATIVO DE SEGURIDAD

El Presidente llegó cerca de las 17 al cementerio y se retiró poco antes de las 18 hacia la quinta Los Abrojos, en medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó el bloqueo de todos los accesos al cementerio, y la presencia de efectivos de la policía de Buenos Aires, de Gendarmería Nacional y del cuerpo de seguridad presidencial.

Más temprano, Macri había llegado en avión a la ciudad de Buenos Aires desde San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, donde había viajado junto a su esposa y la hija de ambos, Antonia, para pasar allí el fin de semana de Carnaval.

Su estadía en la ciudad patagónica se vio interrumpida por la noticia del fallecimiento de su padre el sábado por la noche, tras una extensa enfermedad que había deteriorado su salud durante el último año, al punto que según el relato del propio mandatario tenía escasos momentos de lucidez.

Tras su llegada al Aeroparque Jorge Newbery, Macri se trasladó en helicóptero hasta la Quinta presidencial de Olivos, desde donde viajó por vía terrestre hasta Pilar, para participar junto a su familia del funeral de su padre.

El jefe de Estado no tuvo contactos con la prensa, sin embargo a través de Twitter agradeció “el cariño y afecto” que le enviaron para atravesar este momento; también pidió tener “un día de intimidad familiar”.

“Gracias de corazón por los mensajes, llamados, tuits y comentarios que recibí desde anoche. No llego a responder todos pero sepan que su afecto y apoyo son la energía que necesito para seguir adelante. Gracias a todos”, escribió Macri.

“Entiendo que en el día de hoy mucha gente quiere acercarse a manifestarme su cariño y apoyo. Pero queremos que sea un día de intimidad familiar. Por eso les pido a todos que nos permitan a mi familia y a mí la soledad que estos momentos requieren”.

UNA BREVE CEREMONIA

El acto fue breve, sin velatorio, y los asistentes se redujeron al círculo más cercano a Franco Macri, sin presencia de políticos o figuras reconocidas argentinas, como había pedido su hijo.

Durante la noche del sábado y la mañana de ayer, decenas de personalidades de la política, tanto del oficialismo como de la oposición, manifestaron sus condolencias al Presidente y a su familia, por la muerte de su padre.

Entre los mensajes de condolencias estuvieron los de los gobernadores de distintas provincias, como María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gildo Insfran (Formosa), entre otros mandatarios.

El ex presidente Carlos Saúl Menem también se sumó a las condolencias para la familia presidencial.

Sin embargo el mensaje a través de Twitter que más comentarios generó fue el de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, severamente enfrentada políticamente con Mauricio Macri.

En su tuit destacó: “Al presidente Mauricio Macri y su familia mis condolencias por el fallecimiento de su padre”.

Más allá de las diferencias políticas, durante una entrevista realizada por el diario Perfil, en 2013, el empresario había alabado la gestión del matrimonio Kirchner y había hecho una comparación entre la ex presidenta y su hijo. “Los Kirchner han hecho mucho por sacar al país adelante. ¿Se cometieron errores? Seguro que sí, los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada”, aseguraba,

También diputados, senadores y ministros nacionales, además de la Iglesia nutrieron la lista de condolencias, encabezadas por Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, Daniel Scioli y Martín Lousteau, y el intendente platense Julio Garro entre otros.

“Gracias de corazón por los mensajes, llamados, tuits y comentarios que recibí”