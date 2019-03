Arbitraje "surrealista": un juez de fútbol fue suspendido por una actuación insólita

Un arbitraje calificado de "surrealista" en un partido entre dos equipos marroquíes le ha costado al colegiado camerunés Antoine Max Depadoux effa Essouma un año de suspensión, según ha anunciado hoy la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en un comunicado.

El encuentro entre el Raja de Casablanca y el Renaissance de Berkane del pasado domingo, valedero para la Copa Confederación africana, que terminó con un empate a cero, ha sido la comida de la prensa internacional por las numerosas faltas cometidas contra el Raja que el árbitro no vio.

El momento más llamativo se produce en el área del Renaissance: allí, el defensor Mohamed Aziz no se contenta con marcar de cerca al atacante Badr Banoun, sino que le llega a arrancar la camiseta a la vista de todo el mundo, pero el árbitro se sólo hizo una advertencia verbal a Aziz.

