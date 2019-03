Desde Provincia calificaron al paro docente como "una falta de respeto" y ratificaron que descontarán los días

"No es lo mismo ir a trabajar que no ir", dijo el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. Agregó que "no podemos pagar un servicio que la comunidad no recibió", y cargó contra el dirigente sindical Roberto Baradel: "pareciera que el momento de gloria para él es el no inicio de clases"

La gobernadora Vidal inauguró el ciclo lectivo en una escuela del partido de Tres de Febrero

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguró hoy el ciclo lectivo 2019 en una escuela primaria del partido bonaerense de Tres de Febrero, en medio de un paro por 72 horas anunciado por la mayoría de los gremios que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Durante su discurso, Vidal agradeció "a todo los docentes por el trabajo de hoy recibiendo a los chicos y el que van a hacer todo el año enseñándoles. Al final del día, chicos, lo que aprendan es lo único que nadie les va a poder quitar. Lo que uno aprende es lo que uno se lleva para siempre". Vidal asistió a la escuela primaria Nº37 "José Hernández", en la localidad de Villa Bosch, y estuvo acompañada por el ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, y el intendente local, Diego Valenzuela. "Gracias a las familias por acompañar a los chicos hoy, a todos los docentes que abrieron las puertas de esta y de tantas escuelas de la Provincia para recibir a los chicos con todas sus ilusiones de primer día de clases. Todo se hace trabajando juntos, cada uno haciendo su parte". Les descontarán el día El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, ratificó hoy que se les descontarán los días no trabajados a aquellos docentes que se plieguen al paro convocado desde hoy por el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB). "Es una política que establecimos y comunicamos a los docentes en diciembre de 2015, cuando no habíamos tenido un solo día de conflicto. No es una novedad, ha sido así y así será mientras estemos a cargo", dijo en declaraciones a la prensa. El funcionario explicó que "no es lo mismo ir a trabajar que no ir", y consideró que "no podemos pagar un servicio que la comunidad no recibió". Luego, el ministro expresó que "desde el mes de noviembre y diciembre escuchamos la voz del secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, diciendo que si las clases en marzo no arrancan es culpa de gobierno" provincial. "Esto lo puede chequear desde fines de 2017 y 2018. Yo creo que todos los que nos escuchan hoy están hartos de este empantanamiento que se provoca en cada inicio de año”, evaluó.Sostuvo también que "pareciera que el momento de gloria de Baradel es el no inicio de clases", y calificó al paro de 72 horas como "una falta de respeto”. Villegas dijo que al Gobierno provincial "lo único que le interesa es que se inician las clases", y apuntó que "esta última oferta salarial es equivalente a todas las obras de infraestructura que se van hacer en la provincia en 2019”. Detalló en ese sentido que la propuesta formulada por la administración bonaerense a los sindicatos "lleva el sueldo inicial del maestro de grado con un aumento del 20,5% para el primer trimestre, poniéndolo en $20.150 netos de bolsillo en marzo; y desde allí, inflación para el resto, mes a mes por el primer trimestre y después trimestral". "Más un 5% en diciembre con impacto en la segunda cuota del aguinaldo de este año", subrayó. En tanto, fuentes del Gobierno bonaerense detallaron que "mayoritariamente, las escuelas están abriendo sus puertas para permitir el dictado de clases y el normal funcionamiento de los comedores a través del Sistema Alimentario Escolar (SAE)". Precisaron que "para los jardines de infantes y escuelas primarias, el desayuno y/o merienda es de carácter universal", e informaron que "también funciona el transporte escolar en forma normal". A la vez, todos los ministros bonaerenses participarán durante el día de actos de apertura del ciclo lectivo en diferentes escuelas de la provincia. Y destacaron que el presentismo en las escuelas de gestión privada "es absolutamente normal en tanto que en las escuelas de gestión estatal está realizándose el análisis de la actividad en 14.820 establecimientos que el sistema tiene a lo largo de la provincia".

Ver comentarios