El cuarteto, otra vez de luto: murió Carlos “Pueblo” Rolán, pionero del ritmo cordobés

Considerado el primer cantante popular del género, se fue de gira a los 79 años. Se había retirado de los escenarios en diciembre

El cuarteto está otra vez de luto: Carlos “Pueblo” Rolán, el primer cantante popular del cuarteto cordobés, se fue de gira a los 79 años, dejando sin otro ídolo al ritmo cordobés por antonomasia.

Y Carlitos, claro, no era además cualquier ídolo: número uno en su época y primer cantante popular del cuarteto cordobés, “El Palito” de este ritmo fue una figura central del Cuarteto Leo, que junto a la movida cuartetera de la década del 70 llevó el ritmo de los arrabales a los barrios céntricos de Córdoba capital.

Al recordado Cuarteto Leo “Pueblo”, cuyo verdadero nombre era Eduardo López, se sumó en 1965. “Esa noche me silbaron, porque había una barrita que bancaba al otro cantor, que era mi ídolo en esa época. Le dije a Gelfo que no iba a cantar más porque a la gente no le había gustado. Pero me dijo que me quede, y más me entusiasmé cuando me pagó y vi que ganaba lo que me llevaba 10 días de trabajo. Era joven y no había visto tanto dinero”, contaba el ídolo.

Allí permaneció hasta 1971, momento en el que se retiró para lanzar su carrera solista: nacido el 24 de enero de 1940, hijo de don Rafael Victorio y doña Catalina, Rolán, dueño de un estilo centrado en el cuarteto característico, se haría a partir de ese momento conocido por canciones picarescas como “Sacame el nene a pasear”, “Don Goyo” y “El turco Abdon”: himnos del cancionero cordobés que le valieron el reconocimiento del Potro Rodrigo, quien lo homenajeó en “Soy cordobés” y llevó su nombre fuera de las fronteras de la provincia.

Rolán se jactaba de nunca haber faltado un baile en 60 años de carrera, y se subió a los escenarios hasta sus últimos días: se había retirado en diciembre, tras seis décadas de gira, con un emotivo show en Villa Retiro.

Tres meses más tarde, casi como un símbolo, Carlitos dejó el mundo: tenía 79 años y estaba internado en el Sanatorio Allende del Cerro de las Rosas por una insuficiencia renal. “El riñón no arrancaba, tenía una infección urinaria y problemas en los bronquios, su corazón presentaba arritmia. Se apagó como una velita”, explicó la mujer, Laura Mansilla.

EL RECUERDO DEL ÍDOLO

Tras conocerse la noticia, todo Córdoba se volcó a las redes para manifestar su admiración por Carlitos.

“Una gran Tristeza... Hoy se fue de gira al cielo otro muy querido amigo que nos dejó muchas enseñanzas. Se esta formando una gran banda de cuarteto allá arriba. Lamento profundamente tu partida, siempre estarás en mi corazón. Mis condolencias para la familia. Que en paz descanses”, escribió en su cuenta de Facebook La Mona Jiménez.

“Gracias por todo lo que has hecho por esta música y por haberla compartido con Los Reyes allá por el 2008. El recuerdo por siempre de uno de los últimos gigantes fundadores del cuarteto que nos quedaba”, agregaron desde su cuenta Los Reyes del Cuarteto. A los saludos se sumaron Ulises Bueno y también numerosos políticos de Córdoba.

Hasta Mauricio Macri se hizo eco de la noticia. “Lamento mucho la muerte de Carlitos ‘Pueblo’ Rolán, uno de los artistas más queridos del cuarteto, y de Córdoba. Un fuerte abrazo a su familia y amigos”, expresó el Presidente en su cuenta de Twitter.