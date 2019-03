El off porteño se muda a La Plata: lo más destacado del teatro de autor llega a la Ciudad

Luis Machín, Guillermo Cacace, Claudio Gallardou, Cristina Banegas y, entre otros, Nelson Valente harán temporada en Teatro Estudio

Aplaudidos y premiados espectáculos del off porteño, como “El Mar de Noche” o “Mi hijo sólo camina un poco más lento”, a cargo de reconocidas figuras del mundo escénico, como Luis Machín o Guillermo Cacace, serán parte de la 16ta. temporada de Teatro Estudio, que levanta el telón este fin de semana con otra perla: “Mandinga en el Paraíso”, con Claudio Gallardou y elenco.

La esquina de 3 y 40, que el año pasado estrenó sus renovadas instalaciones, está lista para abrir un año especial, con destacadas propuestas de autor que llegarán desde la cartelera porteña, empujadas un poco por la crisis, que impide las giras de producciones masivas, y otro poco por el perfil artístico de la sala que, esta temporada, buscará ofrecer “buen teatro para público que gusta del buen teatro”.

En agosto se verá una versión singular de “Orquesta de Señoritas”, con actores platenses

Pero, ¿qué es el teatro de autor? Gastón Marioni, director de la sala platense, lo define como una forma escénica de pequeño formato que condensa ideas; “un platillo pequeño, preparado con suma delicadeza, donde hay un interés por el detalle, y una posibilidad de detenerse a trabajar artesanalmente sobre el acontecimiento teatral, que a veces en una producción comercial está supeditada por ciertos paradigmas que tienen que ver con con la expectativa de consumo. El teatro de autor aparece allí como una posibilidad de trabajar por otro sistema”, dice, en diálogo con EL DIA.

Espectáculos premiados y fenómenos del boca en boca que, con tibieza, comenzaron a aparecer en la cartelera platense, que parece abrir el grifo cada vez fuerte, dándoles la bienvenida.

Marioni analiza este suceso. “Siento que hace un tiempo no muy lejano, diría corto y cercano, estas piezas de autor, que autor no significa sólo el dramaturgo, sino todo el colectivo que conforma esas obras, tal vez antes no venían a La Plata por una cuestión de una cierta creencia de que no podía haber recepción. Y es todo lo contrario: el público platense es un público muy culto, muy entrenado, muy intelectual también, en una ciudad de muchas referencias a nivel país. Me parece que a partir de algunos atrevimientos de estas ‘buenas obras’ empezaron a desembarcar otras, y se han llevado una grata sorpresa: que existe todo un público, ávido de consumir este buen teatro. Y esa es la línea que queremos marcar”.

Bajo el lema “Venía a ver teatro de autor, vení a ver teatro”, la sala platense ofrecerá, durante los viernes de marzo a las 22, desde mañana, el ya mencionado “Mandinga en el Paraíso”, un espectáculo, en clave de varieté, que presenta una mirada filosa sobre la actualidad, con alusiones al Fausto, a los siete pecados capitales y a la luz mala, entre otros cuentos populares que tienen al “Misto” como protagonista.

Los sábados de marzo a las 21, desde este finde, llegará “El mar del Noche” de Santiago Loza, bajo dirección de Guillermo Cacace en el cuerpo de Luis Machín, una obra poética y pensante, que se nutre de descripciones detalladas para mostrar cómo un hombre se deja morir, desesperado, por un amor que ya no le pertenece.

Los domingos de este mes, en tanto, a las 22, subirá al escenario la celebrada “Mi hijo sólo camina un poco más lento” de Ivor Martinic, bajo la dirección de Guillermo Cacace que narra la relación entre una madre y un hijo que padece una enfermedad innombrable, que conduce a la pregunta fundamental sobre cómo aceptar al Otro, al diferente.

Del primer semestre de Teatro Estudio también será parte “El loco y la Camisa” de Nelson Valente, un espectáculo referente del teatro independiente argentino (domingos de abril); “Como si pasara un tren” de Lorena Romanin, una pieza autorreferencial -sobre un pedido de su madre a su psicóloga para medicarla a los 16 años- con la que ha recorrido múltiples festivales (sábados de mayo); y la esperada “Eva Perón en la Hoguera” obra unipersonal, dirigida e interpretada por Cristina Banegas, basada en un poema homónimo de Leónidas Lamborghini, en homenaje a la memoria de Eva Duarte (domingos de mayo).

Entre las producciones propias, para agosto, el Teatro Estudio programó la puesta en escena de una versión singular del clásico de Jean Anouilh, “Orquesta de Señoritas”, bajo la dirección de Gastón Marioni y un elenco de reconocidos actores locales como Luciano Guglielmino, Juan Pablo Pereira, Siro Colli, Marcelo Allegro, Diego Aroza, Pablo de la Fuente y Gustavo Portela.

Las actividades educativas continuarán esta temporada, con el inicio desde esta semana de los cursos y talleres de Formación en Actuación para Adultosm, dictados por Alejandra Bignasco y Gastón Marioni, como así también las clases de Teatro y Comedia Musical a cargo de Laura Giménez y Gastón Marioni que forman parte del Taller de Teatro Estudio.