La pelea en el vestuario del Real Madrid de la que habla todo España

Persisten los ecos por la estruendosa caída del Real Madrid y su eliminación en la Liga de Campeones ante el Ajax como local.

Ahora, los diarios "As" y "Marca" acaban de informar sobre una dura pelea entre el presidente del club y Sergio Ramos que se enfrentaron en el vestuario tras la derrota con Ajax.

En esta verdadera cadena de malas noticias que involucra al club "merengue" viene a sumarse el duro intercambio entre Florentino Pérez y uno de los referentes principales del equipo.

De acuerdo a lo publicado por los medios españoles la disputa verbal incluso llegó a instalar amenazas a futuro y reclamos económicos.

"Te echo", le dijo Florentino Pérez a Ramos en el clímax de la calentura."Perfecto, tú me pagas y me voy", le contestó el defensor, que no jugó en la revancha ante los holandeses debido a que en el partido de ida (triunfo de los españoles 2-1 en Amsterdam) se había hecho amonestar y fue suspendido.