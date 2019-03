Con Messi en la lista, Scaloni dejó otra vez afuera a Agüero y convocó a Suárez

El entrenador tampoco convocó a dos ex albirrojos: el medio Santiago Ascacíbar y el arquero Gerónimo Rulli. Sí está Juan Foyth

El regreso de Lionel Messi, cuyo último partido fue ante Francia en el Mundial de Rusia, y la ausencia de Sergio Agüero resaltan en una lista con varias sorpresas difundida por el entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, de cara a los amistosos contra Venezuela y Marruecos.

También volverá al seleccionado nacional Ángel Di María, otro que no estaba desde la eliminación de la Copa del Mundo del año pasado, par los partidos ante Venezuela (el 22 de marzo, desde las 22, en el Wanda Metropolitano de Madrid) y Marruecos (26 de marzo, desde las 16, en el Grand Stade de Tanger del país africano).

Otras ausencias de renombre son las de Sergio Romero, que es arquero suplente en Manchester United, de Inglaterra y el delantero Mauro Icardi, enfrentado con la dirigencia de Inter de Italia, y sin minutos en las últimas presentaciones de su equipo. También llama la atención de la “no convocatoria” de dos ex albirrojos: el mediocampista Santiago Ascacibar (Stuttgart de Alemania) y el arquero Gerónimo Rulli (Real Sociedad de España).

Por otro lado, las grandes sorpresas fueron el juvenil Domingo Blanco (Defensa y Justicia), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia), Juan Musso (Udinese, de Italia), Matías Suárez (River) y Gonzalo Montiel (River).

Lionel Scaloni aclaró que las convocatorias del delantero Matías Suárez -el delantero de River, de 30 años, fue uno de los que despertó más polémica- y el mediocampista Domingo Blanco se debió “por lo que pueden aportar”.

“A Suárez estuve a punto de llamarlo para la doble fecha ante México. Es un jugador que nos puede aportar muchas cosas, es interesante, hablé con los entrenadores que tuvo y me dieron grandes referencias, y viene por lo que hizo en Belgrano, aunque ahora en River está sumando minutos”, dijo Scaloni en conferencia de prensa en el predio de la AFA en Ezeiza.

En cuanto a Blanco “puede desequilibrar en dos o tres posiciones” y admitió la posibilidad “de llamar más jugadores de Defensa, que junto a Racing es la revelación y está peleando el campeonato”.

“Buscamos un nueve por la baja de Mauro (Icardi) y por eso están las convocatorias de Suárez y Pipa (Darío) Benedetto”, indicó el seleccionador, y agregó que “la idea es que todos se pongan la camiseta de la selección y luego tomar decisiones”. En ese sentido contó que “Icardi está en un presente complicado con su club y a la Selección no le conviene que pase esto, porque cualquier jugador tiene que venir para hacer algo”.

“Lo hablé con él y lo entendió, lo importante es que arregle su situación, y para la Copa América se verá en los próximos meses”, completó. En cambio Di María fue convocado por las bajas por lesión de Exequiel Palacios y Rodrigo Battaglia, dos jugadores que estaban en la consideración del entrenador según declaró.

“De Benedetto e Iván Marcone busco la mejor versión de ellos, si bien no están en plenitud llegarán bien”, refirió y agregó que “también me interesó ver a Guido Rodríguez y por eso no fue convocado Santiago Ascacibar”, informó el entrenador.

Aclaró que Franco Armani “siempre estuvo en la lista” y no había sido citado porque River se jugaba cosas importantes, pero ahora necesitaba “verlo”; informó que Gerónimo Rulli y Sergio Romero no fueron citados “porque ya los conocemos” y admitió que también siguió a Walter Benítez, del Niza francés.

Con respecto a la nueva convocatoria de Lionel Messi, Scaloni destacó “quiso venir y es un paso importantísimo. Es la señal número uno” y añadió que “está contento porque quiere intentar una vez más” con la camiseta albiceleste.

“Tranquilamente podría no venir a estos partidos, pero cuando hablamos por teléfono me dijo: voy igual...”, valoró Scaloni sobre el jugador de Barcelona.