“Es uno de los momentos más importantes de mi carrera, siento responsabilidad”

En cuanto al once inicial aseguró que ya lo tiene hace dos días pero que no lo hará público. Además indicó que motivación no faltará

Pablo Quatrocchi, director técnico interino de Estudiantes palpitó ayer al mediodía el clásico platense número 160 del profesionalismo que se disputará mañana en el estadio Ciudad de La Plata. Dejó en clara la importancia que tiene este duelo y aseguró que el once inicial lo tiene confirmado hace varios días, pero que no lo hará público.

“Hicimos una buena semana de trabajo pero, cómo vamos a jugar lo verán el domingo, sólo puedo decir que desde el lunes estamos pensando el partido y le daremos todas las herramientas a los jugadores para que lleguen con toda la información posible del rival”, comenzó indicando el ex defensor central que dentro del club cumple el rol de coordinador de divisiones juveniles.

Al ser consultado por el equipo que saltará a la cancha mañana, contestó: “No tengo ninguna duda de los once que van a salir a la cancha. Tanto ayer como hoy trabajamos con el mismo equipo, lo tenemos claro pero no lo vamos a decir públicamente. Ni nosotros ni los jugadores tienen dudas”.

Sobre la ausencia de Rodrigo Braña, un jugador con mucha experiencia, dijo: “Me da bronca no poder contar con todo el plantel y en cuanto al Chapu es una lástima que no pueda estar por todo lo que significa para el equipo, tanto en el futbolístico como en lo anímico. Hizo un gran esfuerzo para estar, fue un gran ejemplo todo lo que hizo para llegar, pero no pudo ser”.

“Sabemos lo que transmite Braña, no solo para sus propios compañeros, sino también para el rival. Hizo un esfuerzo enorme para llegar, pero no le alcanzó. Lo charlamos y lo esperamos, pero probó y no llegó”, agregó en relación al Chapu.

En relación al rival que enfrentarán mañana, Gimnasia, dejó en claro que está al tanto de cómo llegan al partido: “No me preocupa nada en particular, si me ocupa absolutamente todo. Sabemos lo que ellos pueden hacer y trataremos de aplicar nuestro juego para contrarrestarlos”.

En relación al aspecto emocional de los futbolistas para este tipo de partidos, comentó: “En lo anímico esta semana no hay que trabajar, la motivación en este tipo de partidos sale sola. Los jugadores saben lo que hay que hacer y cómo jugar. No importa lo previo, nosotros sabemos que podemos realizar un buen partido más allá de que nuestro momento en materia de resultados no es el mejor”.

“La motivación y el fuego vienen por dentro, pero sí es importante tener una palabra, más que nada de aliento y de apoyo”, agregó Quatrocchi, quien dentro del club cumple la función de coordinador de las divisiones juveniles desde el 2017, tras la partida de Hermes Desio a las selecciones nacionales.

“LO TOMO CON MUCHA SERIEDAD Y PENSAMOS EN GANAR”

Quatrocchi tendrá el desafío de dirigir a Estudiantes en, nada más y nada menos, que un clásico platense. Mientras Gabriel Milito se prepara para comenzar su segundo ciclo la próxima semana, el ex defensor central está ante uno de sus máximos desafíos en su corta carrera como director técnico.

En relación a esto, ayer aseguró: “Es uno de los momentos más importantes de mi carrera, siento una responsabilidad, aunque uno está dando una mano y colaborando. Lo tomo con mucha seriedad y pensamos en ganar, como siempre. Después hay que ver cómo se dan los momentos del partido”.

Al ser consultado cómo fue su trabajo esta semana previa al clásico, contó: “Me enfoco mucho en el trabajo de la semana. Me ocupo de que el jugador llegue con todas las herramientas posibles para que decida y resuelva el domingo”.

Quatrocchi jugó muchos años con la camiseta del Pincha y sabe de la importancia de este tipo de encuentros, sabe que no es uno más. “Es muy importante porque todos sabemos lo que significa un clásico y por todas las cosas que tenemos en juego. Tengo una responsabilidad y en el fútbol, cuando llegan, uno tiene que estar preparado para asumirlas. Son partidos que se juega mucho”, indicó.

Si bien tiene en claro que Estudiantes necesita obtener un triunfo para mejorar un poco la floja campaña que viene realizando en el actual torneo de la Superliga, también sabe que en esta clase de encuentros hay en juego mucho más cosas:“Son tres puntos los que tenemos en juego, pero es imposible abstraerse de todo lo que significan este tipo de partidos. Influye muchísimo la parte anímica y es la verdad. Tenemos muchas cosas en juego, como también el rival”.

Si bien es la primera vez como entrenador interino de la Primera de Estudiantes, el año pasado tuvo ese rol en la Reserva tras la asunción de Benítez. Con la llegada de Leandro Desábato volvió a enfocarse ciento por ciento a su trabajo como coordinador de juveniles, algo que retomará a partir del próximo lunes tras el clásico.

