Ortiz: “El orden y la paciencia son nuestras banderas, a eso apuntamos”

El Indio destacó lo que pretende del equipo, pero no confirmó los once para el clásico. Hay una duda que podría alterar el esquema

| Publicado en Edición Impresa

Son horas de tensa calma en Gimnasia. El equipo se prepara y ultima detalles para un partido muy importante, que representa una nueva oportunidad ante el rival de toda la vida, dentro de un calendario que va llegando a su fin en esta primera etapa del corriente año 2019.

Y precisamente, en la previa al clásico Nº 160 ante Estudiantes, Hernán Darío Ortiz brindó una extensa conferencia de prensa en el predio de Estancia Chica, en la cual no confirmó el equipo, pero sí se refirió a lo que pretende de sus dirigidos, a lo que fue la gran actuación frente a Independiente y a lo que espera para el partido de mañana a las 17.10 en el Estadio Ciudad de La Plata.

una única duda por ahora

“Estoy viendo un jugador y según cómo responda, veré si juego con uno u otro sistema”, manifestó el Indio en primera instancia, sin dar nombres.

A continuación, el DT se refirió a la decisión de incluir al “Tanque” Silva dentro el posible once. “La inclusión de Santiago es por la experiencia en el ataque que nos puede aportar para este tipo de partidos”, reconoció el ex defensor Tripero.

Que el árbol no tape el bosque

Luego llegó el momento de analizar lo conseguido ante Independiente el fin de semana pasado en, seguramente, el mejor partido del Lobo en el 2019, no sólo por el resultado obtenido, sino por un rendimiento que dejó conforme a un DT que igualmente esbozó querer corregir sobre lo realizado el domingo en el Juan Carmelo Zerillo.

“En mi vida y en mi carrera la excelencia no es un acto, es un hábito. Entonces busco siempre mejorar. Se jugó bien, pero también marqué cosas que no me gustaron”, apuntó el DT. “Siempre en busca de ser más, de consolidar una idea. Fue muy bueno del minuto cero al minuto 90 lo que hicieron. Nosotros, el partido que viene y todos los que vienen, vamos a intentar jugarlos de la misma manera, como finales. La idea es sumar la mayor cantidad de puntos posibles”, sostuvo.

la preparación semanal

Seguidamente, quien llegó para suplir a Pedro Troglio tras la caída ante Defensa y Justicia en el Bosque, repasó lo que fue la semana de trabajo, tanto de sus colaboradores como de los intérpretes que saldrán a la cancha en la tarde de domingo.

“Trabajamos poniendo cada día lo mejor de mí y de todo mi cuerpo técnico. Los jugadores lo han percibido muy bien, que eso es lo más importante porque ellos son los que desarrollan la idea que uno quiere”, expresó Ortiz. “El orden y la paciencia son nuestras banderas, a eso apuntamos. A eso y al trabajo; y ser solidarios, tanto para correr como para jugar”, agregó el nacido en Godoy Cruz, Mendoza, el 14 de julio de 1967.

Pese a la tranquilidad con la que se dieron los trabajos en la última semana en el predio de Abasto, el Indio no confirmó los once debido a la duda antes mencionada.

“El equipo no está confirmado, mantengo una duda todavía. Pero tengo la tranquilidad de que los muchachos tuvieron una gran semana de trabajo”, sostuvo. “Tengo un plantel de 30 guerreros”, completó.

su experiencia como consejo

Sobre el partido en particular y la forma de encarar un clásico con el atenuante de no poder contar con parcialidad Mens Sana, el Indio manifestó transmitirles a sus dirigidos que “se juegan mucho, sí, pero luego ante Newell´s también”. “Además después tenemos un compromiso por Copa Argentina, todo es crucial”, expresó. “Lo que no puede faltar es actitud”, reconoció.

Por último, quien estará en el banco de relevos como DT por primera vez ante Estudiantes manifestó que “todos trabajamos para darle una alegría al hincha. Y no sólo para eso, sino también para los partidos que vienen y para el debut por Copa Argentina”. “Nosotros mechamos juventud con experiencia y trataremos que nos vaya bien”, finalizó.

Así cerró la conferencia de prensa Hernán Darío Ortiz, quien luego se dirigió a la concentración para seguir pensando en el partido de mañana, en el que sus dirigidos se juegan más que tres puntos.

todo por ganar

Un resultado a favor en el clásico, y dentro del marco mencionado, podría terminar por reafirmar la levantada de un equipo que ha hecho un correcto partido ante Aldosivi (el cual pudo ganar), y un buen partido ante el Rojo, el cual terminó ganando con justeza.

La tensa calma permanece en Estancia Chica, allí en Abasto. Esa misma tensa calma que se siente en cada rincón de una ciudad expectante por un nuevo enfrentamiento entre sus dos potencias.

Las horas pasan y la expectativa sigue creciendo.

“El equipo no está confirmado. Pero tengo la tranquilidad de que tuvieron una gran semana”

Hernán Darío Ortiz, sobre la dudas dentro del once.

“Todos trabajamos para poder darle una alegría al hincha”

El Indio, sobre los preparativos para el Clásico.