El jugador de la Selección que admite haber tenido un cruce con Messi

El futbolista de independiente Fabricio Bustos, durante una extensa entrevista en la que tocó diversos temas, admitió haber tenido un encontronazo con Lionel Messi cuando ambos compartieron una gira de la Selección nacional.

Bustos apareció de gran forma en el conjunto Rojo y comenzó a ser convocado por Lionel Scaloni para integrar el seleccionado. Posteriormente mermó en su rendimiento y dejó de ser convocado: su última presentación con la escuadra albiceleste fue el 11 de noviembre del año pasado.

Pero antes Bustos protagonizó un cruce con el capitán del Seleccionado. En el transcurso de la nota el jugador de Independiente hizo frente a los rumores que indicaban que en el transcurso de la gira ante España e Italia tuvo un encontronazo con Lionel Messi por una dura entrada en una práctica.

"Es un grupo excelente, siempre tuvieron la mejor predisposición. Por lo menos cuando me tocó estar....", dijo inicialmente Bustos quien agregó: "No es lindo tener un cruce con Messi, que tampoco fue de mala manera. Fui fuerte a una jugada que se podría haber evitado", reconoció. Y luego, agregó: "Le pedí disculpas y quedó ahí no más. Me dijo que no pasaba nada y yo me tranquilicé. Me sirve de experiencia para lo que viene y si vuelvo a estar ahí".