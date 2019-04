Scioli negocia ir a la PASO con Cristina, que busca evitar el “efecto Randazzo”

| Publicado en Edición Impresa

Lejos todavía de cualquier certeza, el escenario electoral tiene por estos días hipótesis de todo tipo. En las últimas horas, cobró fuerza la versión que señala que la ex presidenta Cristina Fernández podría habilitar a Daniel Scioli a competir en una interna presidencial de Unidad Ciudadnaa en las PASO de agosto próximo. El ex gobernador, se sabe, mantiene aspiraciones de competir por el Sillón de Rivadavia. La senadora nacional y líder de Unidad Ciudadana, por su parte, todavía no dio ninguna señal clara de si participará o no de la carrera presidencial. De jugar, Cristina habilitaría una lista a Scioli para enfrentarse en las PASO, según esta versión. De esa manera, evitaría el “efecto Randazzo”, cuando al ex ministro de Interior le negaron la interna y terminó compitiendo con una fuerza propia y esmerilando al kirchnerismo.